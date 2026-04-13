Женщину с ребенком накрыло лавиной в Дагестане: смогли ли их спасти?

SHOT: Накрытых лавиной в Дагестане женщину и ребенка спасли
Фото: istockphoto/yanik88

В Дагестане спасли женщину и семилетнего ребёнка, которых накрыло лавиной в селе Шаитли Цунтинского района. По данным SHOT, пострадавшие провели под снегом более восьми часов.



У матери диагностировали множественные переломы, ее госпитализировали. Ребёнок, по предварительной информации, не пострадал. Сход снежной массы произошёл около пяти часов утра.

В соседнем селе Мокок из-за лавины на жилой дом упала высоковольтная ЛЭП. Также на границе Гумбетовского и Ботлихского районов погибли десять лошадей — животные не смогли выбраться из-за обильного снегопада.

По факту случившегося организовали процессуальную проверку.


Никита Кротов

