В Дагестане эвакуировали местных жителей из-за угрозы оползня
В селе Хулисма (Лакский район, Дагестан) провели эвакуацию жильцов 11 частных домов из-за угрозы схода оползня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным ведомства, информация о потенциальной опасности поступила от диспетчера Единой дежурно‑диспетчерской службы (ЕДДС) Лакского района. Причиной угрозы стало переувлажнение почвы, из‑за которого начался оползневой процесс, затрагивающий территорию с жилыми постройками.
Администрация Лакского района в своем Telegram‑канале уточнила детали происшествия. По ее информации, часть земляного пласта сдвинулась на один метр вниз в направлении домов. Специалисты зафиксировали отрыв грунта от основной массы склона. Хотя активного движения пока не наблюдается, ситуация остается напряженной.
