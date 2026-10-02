RT: Китай обогнал Японию по популярности у россиян этой осенью
Китай обошел Японию по популярности у российских туристов осенью 2026 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые передает телеканал RT.
Уточняется, что доля отельных бронирований в Поднебесной составила 6,5% от всех зарубежных заказов. В среднем туристы останавливаются в китайских гостиницах на три с половиной дня, а ночь обходится в 14,8 тысячи рублей. Чаще всего россияне выбирают Шанхай (31,6%) и Пекин (23,8%). На третьем месте расположился Гуанчжоу (13,3), далее идут курортная Санья (7,1%), Шэньчжэнь (3,8%) и Чжанцзяцзе (1,8%), известный «парящими скалами». По словам аналитиков, смена лидера объяснима: Китай стал доступнее благодаря расширению полетных программ и упрощению визовых формальностей.
Япония, лидировавшая осенью прошлого года, опустилась на второе место: доля бронирований снизилась с 5,5 до 3,4 процента. При этом проживание там остается самым дорогим среди исследуемых стран — в среднем туристы платят 18,3 тысячи рублей в сутки, тогда как годом ранее отдавали 17,2 тысячи. Длительность одной остановки в отеле составляет 3,3 дня. Маршруты по Японии традиционно строятся вокруг Токио (38,7%), Осаки (16,9%) и Киото (12,7%).
Замыкает тройку Южная Корея с долей 1,5% против 1,8% годом ранее. Она выделяется ценовой стабильностью: это единственная страна, где средний чек за сутки в отелях остался на уровне прошлого года — 10 250 рублей. Здесь россияне задерживаются в одном месте дольше всего — в среднем на 4,6 дня. Туристы обычно выбирают Сеул (61,5%), реже — Пусан (18,9%). Также они могут посещать Чеджу и Инчхон (4,1%).
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