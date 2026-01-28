Воздух в Кемерове признали самым грязным в России

28 января 2026, 10:49

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Кемерово возглавил рейтинг российских городов по уровню загрязнения воздуха. Об этом сообщили экологи общественного движения «Чистое небо».





Так, мониторинг 26 января выявил в атмосфере столицы Кузбасса 314 мкг/м3 частиц PM2.5. При этом в Новокузнецке показатель составил 88 мкг/м³, Красноярске — 124 мкг/м³, Новосибирске — 41 мкг/м³. Самым чистым по качеству воздуха стал Якутск.





«PM2.5 — это твёрдые микрочастицы и мельчайшие капельки жидкостей, которые, попадая в организм, приводят к ухудшению здоровья. По нормам ВОЗ, среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не более 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень — не больше 25 мкг/м3», — пишет VSE42.RU.

«Дышать невозможно. Мало того, что на улице стоит тяжёлый смог, так он ещё проникает в помещения через закрытые окна! Сначала на работе в загазованном офисе сидишь, а потом до дома еще в этом кошмаре добираться. Под вечер уже просто буквально тошнит, настолько организм отравлен», — приводит «Сiбдепо» слова кемеровчанина.