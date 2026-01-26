Подмосковье стало лидером России по числу товаров со Знаком качества
Подмосковье заняло первое место в стране по количеству продукции, отмеченной государственным Знаком качества «Роскачества». На данный момент этот статус подтвердили 36 региональных товаров, что гарантирует их полную безопасность и соответствие высшим стандартам состава, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Параллельно регион укрепляет позиции в сфере экологически чистого производства. На текущий момент Подмосковье занимает третье место в общероссийском рейтинге по числу сертифицированных производителей органической продукции. В области работают 15 предприятий, работающих по стандарту «Органик», который полностью исключает использование ГМО и пестицидов.
В региональном Минсельхозпроде отмечают, что фокус на натуральность повышает конкурентоспособность местных брендов. Среди лидеров отрасли выделяются:
- ООО «Шульгино» — диверсифицированный производитель широкого профиля (от молока и мяса до кондитерских изделий);
- КФХ «Белые Луги» — поставщик овощей и зелени;
- АО «Эко-ферма "Рябинки"» — производитель органического мяса, яиц и выпечки.
Развитие сегмента экологически чистых продуктов является для области стратегическим приоритетом, направленным на защиту окружающей среды и обеспечение продовольственной безопасности жителей.