День Победы в Дубне отметят возложением цветов, посадкой деревьев и велопробегом

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Мемориальные, спортивные и культурные мероприятия проведут в Дубне в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, они начнутся ещё в конце апреля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«27 апреля в городе состоится легкоатлетический забег, участники которого выйдут на страт в футболках с изображением героев войны — своих дедов и прадедов. 2 мая жители Дубны высадят деревья у мемориального комплекса «Братские могилы», а 5 мая молодёжь пронесёт 50-метровую георгиевскую ленту к воинскому мемориалу ДОТ, расположенному на дамбе Иваньковского водохранилища», —рассказал глава округа Максим Тихомиров.6 мая в Дубне проведут посвящённый Дню Победы велопробег: участники проедут по новой велодорожке за символичные 80 минут.
А 9 мая состоится возложение цветов территории мемориального комплекса «Братские Могилы» и парке Авиастроителей. Кроме того, в парке семейного отдыха откроется выставка военной техники и пройдёт марш-парад военного оркестра МЧС России. На благоустроенной Центральной улице в левобережной части Дубны зрителей ждут театрализованные представления.
Завершатся праздничные мероприятия исполнением «Ленинградской симфонии» на стадионе школы №2 — там в годы войны находились полевые госпитали.
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