В Петербурге после двухлетнего перерыва пройдёт шествие «Бессмертного полка»

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В четверг, 24 апреля, в приемную администрации Санкт-Петербурга подали документы на проведение шествия «Бессмертного полка». Об этом рассказал руководитель регионального отделения общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Кирилл Смирнов.
По его словам, «Бессмертный полк» последний раз проходил по Невскому проспекту в оффлайн-формате в 2022-й году.
Так, накануне удалось получить разрешение от Роспотребнадзора, а уже в четверг организаторы подали документы на проведение публичного мероприятия в приемную администрации города.
Шествие «Бессмертного» полка в Санкт-Петербурге начнётся 9 мая в 14:00.
Тем не менее главным событием празднования Дня Победы станет парад в Москве. Он пройдет на Красной площади в 10:00. 23 апреля президент Сербии Александр Вучич заявил, что прилетит в российскую столицу 9 мая, пишут argumenti.ru со ссылкой на телеканал Pink.
Он также добавил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить сотрудничество России и Сербии по газу и в сфере энергетики.
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«Затем был двухлетний перерыв. Но сейчас, в соответствии с решением губернатора Александра Беглова, вновь решено провести его в очном режиме. Это для нас большая честь, радость и ответственность. Мы понимаем, что нам необходимо соблюдать все предусмотренные законом процедуры», — рассказал Смирнов в беседе с «Петербургским дневником».
Так, накануне удалось получить разрешение от Роспотребнадзора, а уже в четверг организаторы подали документы на проведение публичного мероприятия в приемную администрации города.
Шествие «Бессмертного» полка в Санкт-Петербурге начнётся 9 мая в 14:00.
Тем не менее главным событием празднования Дня Победы станет парад в Москве. Он пройдет на Красной площади в 10:00. 23 апреля президент Сербии Александр Вучич заявил, что прилетит в российскую столицу 9 мая, пишут argumenti.ru со ссылкой на телеканал Pink.
«Я поеду. Я приму на себя все удары этого мира — и внешние, и внутренние», — заявил Вучич.
Он также добавил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить сотрудничество России и Сербии по газу и в сфере энергетики.
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Элина Позднякова