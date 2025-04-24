В «Новом Иерусалиме» открыли две экспозиции к 80-летию Великой Победы

В Государственном музее «Новый Иерусалим» открыли две экспозиции, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фотодокументальный проект «Музей. Опалённые страницы» рассказывает, как музей, основанный в помещениях Ново-Иерусалимского монастыря в 1920 году, пережил годы войны, частичную эвакуацию и оккупацию Истры. Посетители увидят фотокопии документов и фот из фондов музея, документально-изобразительные материалы, раскрывающие истории спасённых и погибших коллекций, узнают о музейщиках, совершивших подвиг, спасая экспонаты», – рассказали в ведомстве.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Выставка «Война. Победа. Память» представит около 100 предметов плакатного и декоративно-прикладного искусства из собрания музея «Новый Иерусалим», созданных перед началом войны, в военное и послевоенное время.
«Плакаты, предметы скульптуры, изделия из фарфора, образцы лаковой миниатюры наравне с документами позволяют увидеть и осмыслить подвиг советского народа в годы войны, его героизм и мужество в борьбе с фашизмом, веру в Победу, запечатлённые мастерами в произведениях искусства», – добавили в пресс-службе.Полная информация и билеты на обе выставки доступны по ссылке.
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