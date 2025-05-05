RT «оживил» архивные кадры 1945 года в честь 80-летия Победы

Фото: iStock/Olga Chetvergova
Издание RT с помощью нейросети «оживило» архивные снимки 1945 года. Теперь россияне могут полноценно погрузиться в атмосферу Победы и прожить этот день спустя 80 лет.
На «оживших» кадрах наблюдаются радость на лицах советских бойцов, встретившихся с родными, и их ликование в этот великий день.
Ранее сообщалось, что Московская область стала частью уникального ИИ-проекта, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мобильное приложение «Хорошие новости» при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общественной палаты РФ представило цифровую газету «Страна, которая живёт». Подробнее об уникальном проекте читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что Московская область стала частью уникального ИИ-проекта, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мобильное приложение «Хорошие новости» при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общественной палаты РФ представило цифровую газету «Страна, которая живёт». Подробнее об уникальном проекте читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова