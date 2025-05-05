Фото: iStock/alberto clemares expósito
Издание RT с помощью нейросетей «оживило» архивную фотографию бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который зачитал фрагмент письма главе Советского Союза Иосифу Сталину.
В созданном ролике приводится настоящая цитата Черчилля в адрес Сталина.
Ранее сообщалось, что издание с помощью искусственного интеллекта воссоздало историческое обращение президента США Франклина Рузвельта к американскому народу в 1942 году.
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«Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины», – заявил британский премьер.Ролик был подготовлен на фоне того, как нынешний глава правительства Великобритании Кир Стармер искажает историю и замачивает факты.
Ранее сообщалось, что издание с помощью искусственного интеллекта воссоздало историческое обращение президента США Франклина Рузвельта к американскому народу в 1942 году.
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Анастасия Чинкова