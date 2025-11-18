RT выпустил фильм о спасённых из приютов и тюрем Сирии и Ирака детях

18 ноября 2025, 16:57

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Телеканал RT выпустил фильм под названием «Вернуться домой», который рассказывает истории детей, возвращённых на родину из приютов и тюрем Сирии и Ирака.





В 2017 году журналисты RT обнаружили в приюте Багдада детей, родители которых попали под влияние ИГИЛ* и вывезли их на Ближний Восток. Тогда этим событиям посвятили репортаж.



Главред RT Маргарита Симоньян обратилась к общественности за помощью в поисках родственников этих детей, благодаря чему многих удалось вернуть в Россию.





«RT помог приехать в Россию нескольким ребятам и дал старт масштабной международной кампании по спасению детей. На сегодня вернуть в Россию удалось 592 ребёнка», — говорится в материале.