Испугавшийся за бизнес пенсионер заказал убийство жены и любовницы
В Оренбурге осудят 66-летнего местного жителя, который заказал двойное убийство — над требовавшей жениться любовницей и женой, сообщил телеканал НТВ.
Отмечалось, что пенсионер нашел человека, который помог разработать план и нанять исполнителя для убийства жены фигуранта. Она узнала о неверности фигуранта и угрожала рассказать правоохранителям о бизнесе, которым он занимался. Прокуратура полагает, что эти сведения могли привести к негативным для пенсионера последствиям. В итоге исполнитель подкараулил женщину, а затем напал на нее и нанес два удара куском трубы по голове. В результате супруга фигуранта не выжила.
Через четыре года любовница обвиняемого начала требовать заключить с ней брак. Она стала угрожать пенсионеру, что в противном случае расскажет о его причастности к расправе над бывшей женой. Однако мужчина снова обратился к тому же исполнителю. Тот караулил любовницу на даче и несколько раз ударил ее обрезком трубы, а добил при помощи ножа.
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