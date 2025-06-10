Испугавшийся за бизнес пенсионер заказал убийство жены и любовницы

10 июня 2025, 17:44

В Оренбурге пенсионер заказал убийство жены и любовницы

Фото: iStock/ shironosov

В Оренбурге осудят 66-летнего местного жителя, который заказал двойное убийство — над требовавшей жениться любовницей и женой, сообщил телеканал НТВ.