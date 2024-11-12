Госдума рассмотрит законопроекты по защите детей и традиционных ценностей

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Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что сегодня в Государственной Думе рассмотрят ряд законопроектов, направленных на защиту детей, семьи и традиционных ценностей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Спикер подчеркнул необходимость принятия данных мер для обеспечения безопасности подрастающего поколения и сохранения традиционных семейных устоев.
Первый законопроект предполагает запрет на усыновление или опекунство для граждан стран, где разрешена смена пола. Володин отметил, что политика Запада в отношении детей является губительной, ссылаясь на примеры 10 европейских стран, где отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. Он подчеркнул, что с 1993 года иностранцы усыновили более 102 тысяч детей из России.
Второй законопроект направлен на ограничение распространения деструктивного контента в интернете, СМИ и кинофильмах, который пропагандирует отказ от деторождения.
По его словам, речь идет о защите подрастающего поколения от информации в медиапространстве, которая может отрицательно сказаться на их личностном развитии.
Спикер отметил, что эти инициативы призваны обеспечить охрану здоровья и безопасность граждан, а также способствовать воспитанию новых поколений, ориентированных на традиционные семейные ценности.
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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
Первый законопроект предполагает запрет на усыновление или опекунство для граждан стран, где разрешена смена пола. Володин отметил, что политика Запада в отношении детей является губительной, ссылаясь на примеры 10 европейских стран, где отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. Он подчеркнул, что с 1993 года иностранцы усыновили более 102 тысяч детей из России.
«Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж», — написал он.
Второй законопроект направлен на ограничение распространения деструктивного контента в интернете, СМИ и кинофильмах, который пропагандирует отказ от деторождения.
«Для этого вносим дополнения в 6 действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ*, смены пола», — добавил Володин.
По его словам, речь идет о защите подрастающего поколения от информации в медиапространстве, которая может отрицательно сказаться на их личностном развитии.
Спикер отметил, что эти инициативы призваны обеспечить охрану здоровья и безопасность граждан, а также способствовать воспитанию новых поколений, ориентированных на традиционные семейные ценности.
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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
Дарья Осипова