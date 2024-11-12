Госдума рассмотрит законопроекты по защите детей и традиционных ценностей

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что в случае своего избрания готов выставить России 24-часовой ультиматум на прекращение боевых действий на Украине. Об этом он сообщил в интервью Stern.