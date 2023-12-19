Посла Финляндии вызвали в МИД РФ из-за решения разместить силы НАТО на границе

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Российский МИД вызвал посла Финляндии из-за заключения оборонного соглашения между Вашингтоном и Хельсинки. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Она отметила, что 19 февраля МИД РФ сообщил финскому послу, что Россия не намерена оставлять без ответа наращивание военного потенциала НАТО на общей российско-финской границе.
Захарова добавила, что Россия обязательно ответит на действия США и Финляндии, создающие угрозу безопасности российской стороны.
18 декабря стало известно о подписании соглашения о сотрудничестве между Вашингтоном и Хельсинки в сфере обороны для усиления эффективности НАТО. Американский госсекретарь отмечал, что такой шаг позволит улучшить оперативную совместимость между членами североатлантического альянса.
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Захарова добавила, что Россия обязательно ответит на действия США и Финляндии, создающие угрозу безопасности российской стороны.
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Анастасия Чинкова