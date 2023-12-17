Путин: у Финляндии не было проблем с Россией, но после вступления в НАТО будут

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух государств не было, однако с вступлением Финляндии в НАТО они появятся. Об этом Путин сообщил журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО. Всего 184 депутата из 200 поддержали инициативу правительства. При этом семь парламентариев отсутствовали, один воздержался, остальные выступили против.
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