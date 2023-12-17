Путин: у Финляндии не было проблем с Россией, но после вступления в НАТО будут

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него в начале 2000-х годов было наивное представление о том, что весь мир понимал, что Россия стала другой и нет поводов для противостояния. Об этом Путин сообщил журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.