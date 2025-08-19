«Рука просто в месиво»: В Одинцове собака на привязи у магазина укусила женщину
В подмосковном Одинцове произошёл инцидент с нападением собаки на прохожую. Животное, оставленное хозяином у входа в магазин, укусило женщину. Пострадавшая в интервью «России 1» сообщила, что вынуждена проходить курс антирабических прививок, так как владелец собаки скрылся.
Нападение случилось, когда Елена выходила из магазина. Сначала она не заметила пса, но успела среагировать в момент атаки, благодаря чему избежала тяжёлых травм.
«Зубы прошли по касательной, но и этого достаточно было, чтобы рука превратилась вот в такое месиво. И то, это слабые укусы, потому что я успела вовремя выдернуть руку», — поделилась женщина.Хозяин собаки не оказал потерпевшей помощи. Выйдя из магазина, он проигнорировал её жалобы, отвязал пса и ушёл. Теперь Елена вынуждена делать уколы от бешенства, поскольку установить, привито ли животное, невозможно. Женщина обратилась в полицию и теперь правоохранительные органы разыскивают хозяина животного.