«Рука просто в месиво»: В Одинцове собака на привязи у магазина укусила женщину

19 августа 2025, 11:42

В Одинцове разыскивают владельца собаки, напавшей на женщину у магазина

Фото: Istock/cynoclub

В подмосковном Одинцове произошёл инцидент с нападением собаки на прохожую. Животное, оставленное хозяином у входа в магазин, укусило женщину. Пострадавшая в интервью «России 1» сообщила, что вынуждена проходить курс антирабических прививок, так как владелец собаки скрылся.





Нападение случилось, когда Елена выходила из магазина. Сначала она не заметила пса, но успела среагировать в момент атаки, благодаря чему избежала тяжёлых травм.

«Зубы прошли по касательной, но и этого достаточно было, чтобы рука превратилась вот в такое месиво. И то, это слабые укусы, потому что я успела вовремя выдернуть руку», — поделилась женщина.