В Башкирии пьяный рецидивист за рулём насмерть сбил маленькую девочку
В селе Аксеново вечером 18 августа произошло смертельное ДТП: нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-2114 насмерть сбил 12-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде. Об этом сообщает главный госинспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своём Telegram-канале.
По предоставленным данным, авария произошла, когда местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости не справился с управлением и выехал на обочину, где в этот момент ехала девочка. Удар был настолько сильным, что ребёнок погиб на месте до приезда скорой помощи.
Как выяснилось, виновник аварии — ранее судимый за пьяные ДТП. В 2020 году его уже лишали водительских прав на 3 года, но мужчина продолжал садиться за руль. Соседи утверждают, что он регулярно пил и даже попадал в мелкие аварии, но избегал серьёзного наказания.
