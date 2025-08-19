В Подмосковье машина каршеринга «влетела» под КамАЗ

19 августа 2025, 11:28

ГИБДД Подмосковья выясняет детали жуткой аварии в Ленинском округе

Фото: ГУ МВД России по Московской области

Два человека погибли в Москве в столкновении грузовика и каршерингового автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.