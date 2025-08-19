Достижения.рф

В Подмосковье машина каршеринга «влетела» под КамАЗ

ГИБДД Подмосковья выясняет детали жуткой аварии в Ленинском округе
Фото: ГУ МВД России по Московской области

Два человека погибли в Москве в столкновении грузовика и каршерингового автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.



Утром 19 августа, около 7:30, на первом километре Юго-Восточной хорды произошло жуткое ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля каршеринга («Шкода»), двигаясь из Москвы в область, врезался в грузовик «Камаз», стоявший на обочине.

В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас работают на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося.

Ольга Щелокова

