В Подмосковье машина каршеринга «влетела» под КамАЗ
Два человека погибли в Москве в столкновении грузовика и каршерингового автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Утром 19 августа, около 7:30, на первом километре Юго-Восточной хорды произошло жуткое ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля каршеринга («Шкода»), двигаясь из Москвы в область, врезался в грузовик «Камаз», стоявший на обочине.
В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас работают на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося.
