«Пёс уплыл в закат»: В Бурятии собака породы ши-тцу угнала рыбацкую лодку

19 августа 2025, 10:17

В Бурятии полиция и волонтёры ищут уплывшую на лодке маленькую собаку

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

На Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии пропала собака, уплывшая на лодке с работающим мотором. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.