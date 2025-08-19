«Пёс уплыл в закат»: В Бурятии собака породы ши-тцу угнала рыбацкую лодку
На Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии пропала собака, уплывшая на лодке с работающим мотором. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Инцидент произошёл вечером 18 августа. Отдыхающие возле села Бараты заметили, что от берега отошла лодка с животным на борту, и обратились в полицию. Сообщается, что в лодке находилась собака породы ши-тцу. Мотор был заведён, а бак — заправлен.
Предполагается, что судно могло застрять в камышах, однако из-за больших размеров озера найти его ещё не удалось. Полиция и волонтёры продолжают поиски пропавшего питомца.
Ранее сообщалось об инциденте в Иркутской области, где пёс растерзал своего хозяина. Отмечается, что мужчина вышел во двор, чтобы покормить свою собаку, но когда он наполнял миску для пса, животное неожиданно набросилось на него.
Читайте также: