Руководитель ГУСТ МО Аипова провела штаб с главами городских округов

В ходе совещания был поднят вопрос о качестве уборки территорий в городских округах.«Специалисты выполнили более 14 тысяч задач в отраслевой системе СКПДИ и очистили от снега 80% территорий области. <…> В ликвидации последствий метели в течение этой недели в полную силу отработала коммунальная техника в Серебряных Прудах, Чехове, Власихе, Домодедово, Химках, Раменском, Орехово-Зуевском, Кашире. Напротив, случаи, когда сходили с маршрутов, замечены в Сергиево-Посадском, Дзержинском, Серпухове, Ленинском, Мытищах, Лотошино», — отметила руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.Помимо этого, она добавила, что на адреса, где жители чаще всего оставляют заявки по качеству уборки будут выезжать инспекторы, которые будут оценивать ситуацию и передавать указания управляющим компаниям.Читайте также:В подмосковных лесах проведут санитарные рубки на площади более тыс 4 гаМусоровозы Подмосковья начали оставлять предупреждения на машинах у контейнерных площадокВ Подмосковье назвали округа-лидеры по уборке снега