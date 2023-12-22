Руководитель крупного градообразующего предприятия Подольска Овчаров отмечает 83-летие

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Заслуженный руководитель крупного промышленного градообразующего предприятия города Подольска Владимир Овчаров отмечает день рождения. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Владимир Герасимович Овчаров родился 22 декабря 1940 года в селе Олзон Селенгинского района Бурятской ACCP.
С 1963 года начал работать мастером на секретном заводе (п/я 64) в городе Омске, а с 1982 года работал уже в Подольском машиностроительном заводе имени Орджоникидзе инженером-конструктором, затем - начальником цеха.
Владимир прошел путь от мастера до директора завода и ответственного работника Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР. Он стал заслуженным руководителем крупного промышленного градообразующего предприятия города Подольска.
Стоит отметить, что Овчаров был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Также является лауреатом Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР, заслуженным машиностроителем РСФСР и почетным гражданином Подольска.
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С 1963 года начал работать мастером на секретном заводе (п/я 64) в городе Омске, а с 1982 года работал уже в Подольском машиностроительном заводе имени Орджоникидзе инженером-конструктором, затем - начальником цеха.
Стоит отметить, что Овчаров был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Также является лауреатом Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР, заслуженным машиностроителем РСФСР и почетным гражданином Подольска.
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Мира Полтева