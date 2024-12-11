Руководитель общеобразовательной школы рассказал о формировании родительского сообщества

Фото: Министерство образования Московской области
Директор средней школы № 4 в Орехово-Зуево Алексей Панфилов представлял Московскую область на Всероссийском форуме «Новая философия воспитания», где одной из ключевых тем было сотрудничество педагогов с родителями, сообщает Министерство образования Московской области.
Панфилов отметил, что школа должна взаимодействовать не только с учениками, но и с их семьями, устанавливая прочные связи и формируя общие ценности. Он также подчеркнул важность создания сильного родительского сообщества, способного оказывать поддержку и влиять на семьи, сталкивающиеся с трудностями. Такой альянс способствует созданию гармоничной образовательной среды, где поддержка и общие ценности играют ключевую роль.
Алексей получил признание на федеральном уровне, и ему предложили стать модератором открытого урока «Разговор о важном», который провёл президент России Владимир Путин.
Читайте также:
На церемонии «Гордость Подмосковья» наградили лучшие семьи региона
В Подмосковье назвали победителей конкурса «Гимн России понятными словами»
Около 1 тыс. активистов собрал в Московской области форум «Патриот – это я!»
«Задача школы — перевести нейтральную и негативную аудитории в лояльную. Для этого в школе проводятся открытые встречи, чтобы родители могли высказать свою позицию и исключить фактор недопонимания. Мы приглашаем родителей участвовать в внеурочных занятиях "Разговоры о важном" и "Россия — мои горизонты". У нас создан семейный родительский клуб, где активные семьи, через участие и организацию мероприятий, вовлекают всё больше родителей в активное сообщество», — рассказал руководитель школы.
Алексей получил признание на федеральном уровне, и ему предложили стать модератором открытого урока «Разговор о важном», который провёл президент России Владимир Путин.
Читайте также:
На церемонии «Гордость Подмосковья» наградили лучшие семьи региона
В Подмосковье назвали победителей конкурса «Гимн России понятными словами»
Около 1 тыс. активистов собрал в Московской области форум «Патриот – это я!»
Дайана Хусинова