Руководитель Роснедр Казанов: Россия обладает запасами нефти на 25 лет

Руководитель Роснедр Олег Казанов заявил, что Россия располагает запасами нефти на следующие 25 лет. Об этом он рассказал ТАСС.



Как отметил Казанов, России хватит нефти на любой период времени в том случае, если сохранится активность недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов. Сейчас же в стране имеется запас в 31 миллиард тонн, при этом 19 миллиардов из них подготовлены.

Казанов обратил внимание на то, что нефти России хватит на следующие 25 лет. В связи с этим стране необходимо непрерывно заниматься геологоразведкой.

