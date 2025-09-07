В США обсуждают новые ограничения против покупателей российской нефти

07 сентября 2025, 17:01

В Вашингтоне заявили о готовности ужесточить санкции против РФ

Фото: Istock/lucky-photographer

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона усилить давление на Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну, почти».