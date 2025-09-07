В США обсуждают новые ограничения против покупателей российской нефти
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона усилить давление на Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну, почти».
Бессент подчеркнул, что Соединённым Штатам важно, чтобы их европейские партнёры присоединились к этим мерам. Чиновник пояснил, что Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных вторичных санкций. Эти меры затронут третьи страны, которые продолжают закупать российскую нефть.
По мнению американской стороны, такие шаги способны нанести серьёзный удар по экономике Российской Федерации и привести её к состоянию полного коллапса. Таким образом, дальнейшая эффективность ограничительных мер напрямую зависит от согласованных действий всех западных партнёров.
