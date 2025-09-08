08 сентября 2025, 12:29

Фото: iStock/guteksk7

Представитель федеральной полиции Германии заявил, что Газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» могли быть подорваны по заданию экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает Welt.





Напомним, в подрыве подозревают членов экипажа яхты «Андромеда». По словам полицейского, они могли действовать по приказу бывшего главнокомандующего украинскими вооруженными силами.





«Экипаж получил задание от бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, который сегодня является послом Украины в Великобритании», — рассказал анонимный источник в немецкой полиции.