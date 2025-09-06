Трамп предполагает участие России в саммите G20 в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривал вопрос участия России в предстоящем саммите G20 в Майами в 2026 году, но готов его обдумать. Это заявление прозвучало после подтверждения, что США впервые за 20 лет примут саммит «Большой двадцатки».
Отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете Белого дома, американский лидер сказал:
«Я об этом не думал. Это интересный вопрос, я обдумаю это».
Трамп также подтвердил, что саммит G20 2026 года пройдет в Майами (штат Флорида) и станет первым за почти два десятилетия саммитом «Двадцатки» на территории США.
При этом Трамп отдельно отметил, что уже пригласил на саммит президента Польши:
«У них отличный новый лидер. Я его уже пригласил».
Ранее, 3 сентября, он подтвердил приглашение польского лидера Кароля Навроцкого для участия в мероприятии.
G20 — международный форум, объединяющий 19 стран и два региональных объединения (Европейский союз и Африканский союз). На долю участников приходится 85% мирового ВВП и около 75% международной торговли. Россия является постоянным участником группы, хотя в последние годы её на саммитах часто представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.