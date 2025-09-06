Трамп предполагает участие России в саммите G20 в Майами

06 сентября 2025, 01:27

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривал вопрос участия России в предстоящем саммите G20 в Майами в 2026 году, но готов его обдумать. Это заявление прозвучало после подтверждения, что США впервые за 20 лет примут саммит «Большой двадцатки».





Отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете Белого дома, американский лидер сказал:



«Я об этом не думал. Это интересный вопрос, я обдумаю это».

«У них отличный новый лидер. Я его уже пригласил».