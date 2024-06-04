Волоколамская спортсменка выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу

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Волоколамская спортсменка Ирина Евстигнеева выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Открытый мастерский турнир WPF «Кубок Конаково 2024» прошел 25 мая в Конаковском районе Тверской области.
В настоящий момент спортсменка уже готовится к соревнованиям европейского уровня.
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«Ирина выступала в весовой категории до 52,5 килограмма. В безэкипировочном пауэрлифтинге с допинг контролем выполнила норматив мастера спорта и заняла первое место. Так сила с Ламы поразила «Силу на Волге»!Это всего лишь вторые соревнования Ирины, и такой стремительный прогресс! В апреле 2024 года девушка приняла участие в состязаниях по пауэрлифтингу в подмосковном городе Мытищи. В своей весовой категории выполнила норматив кандидата в мастера спорта, заняв на пьедестале почётное второе место», — подчеркнули в пресс-службе.
В настоящий момент спортсменка уже готовится к соревнованиям европейского уровня.
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Мира Полтева