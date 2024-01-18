Руководство бассейна в Ленобласти решило на Крещение освятить хлорированную воду

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Жителей посёлка Плодовое в Ленинградской области возмутил маркетинговый ход администрации местного бассейна. Находчивые менеджеры предложили гражданам на Крещение окунуться у них в освящённую хлорированную воду, а не мёрзнуть в проруби.
Местные жители не оценили благородный порыв руководителя спорткомплекса и выступили с резкой критикой идеи заработка на православном празднике. Директор осталась в недоумении: откуда претензии, если можно не ходить к традиционному месту крещенского омовения на озеро, а комфортно окунуться в тёплую освящённую водичку, к тому же хлорированную? И скидку ведь сделали — за 45 минут всего 100 рублей. Не поймешь этих православных, опять недовольны, отметила в комментарии телеграм-каналу предприимчивая Светлана Акулова.
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