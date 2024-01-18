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Руководство бассейна в Ленобласти решило на Крещение освятить хлорированную воду

18 января 2024, 13:10
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Жителей посёлка Плодовое в Ленинградской области возмутил маркетинговый ход администрации местного бассейна. Находчивые менеджеры предложили гражданам на Крещение окунуться у них в освящённую хлорированную воду, а не мёрзнуть в проруби.

Директор спортивного комплекса Светлана Акулова разместила объявление, в котором было указано, что цена за посещение этой своеобразной купели с плавательными дорожками 19 января будет снижена вдвое — до ста рублей, передаёт телеграм-канал «Mash на Мойке». А в бассейн будет приглашён священник, который проведёт обряд освящения воды.

Местные жители не оценили благородный порыв руководителя спорткомплекса и выступили с резкой критикой идеи заработка на православном празднике. Директор осталась в недоумении: откуда претензии, если можно не ходить к традиционному месту крещенского омовения на озеро, а комфортно окунуться в тёплую освящённую водичку, к тому же хлорированную? И скидку ведь сделали — за 45 минут всего 100 рублей. Не поймешь этих православных, опять недовольны, отметила в комментарии телеграм-каналу предприимчивая Светлана Акулова.

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#крещение
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Синоптик Ильин спрогнозировал мокрый снег в столичном регионе на Крещение
18 января 2024, 14:27

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Синоптик Александр Ильин заявил, что на Крещение в Московском регионе.
«Сначала снегопады пройдут в западных районах Московской области, но постепенно они накроют весь столичный регион», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

По его словам, жителям региона стоит ждать некоторого похолодания в воскресенье.

При этом, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что сильные снегопады постепенно будут уходить на восточную часть страны.

«Рано утром в пятницу в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани начнётся снег, и снегопад будет длиться двое суток с небольшим перерывом в субботу и до первой половины воскресенья. За это время может выпасть до 30-35 см снега. Учитывая, что в Казани уже 49 см снега, это очень значительная величина», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.

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Мособлдума досрочно прекратила полномочия депутата Жигарева
18 января 2024, 14:25

Фото: Фотобанк МО

Мособлдума в ходе первого заседания весенней сессии приняла решение о досрочном прекращении полномочий Кирилла Жигарева. Решение принято на основании поступившего от депутата заявления, сообщается в телеграм-канале регионального парламента.
«Благодарю Кирилла Сергеевича за многолетнюю совместную работу. Вы были депутатом Мособлдумы в течение трёх созывов и проделали огромную работу на благо жителей Подмосковья», – сказал спикер Игорь Брынцалов.
Он пожелал Жигареву дальнейших успехов.

Уточняется, что после прекращения полномочий мандат будет вакантным. Кандидатура на него будет выдвинута в соответствии с партийным списком. Дополнительные выборы проводить не станут.

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#кирилл жигарев
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#парламент
#подмосковье
#московская область
#игорь брынцалов
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В Мытищах устроили незаконную свалку площадью более 37 тыс квадратных метров
18 января 2024, 14:06

Нелегальную свалку отходов организовали рядом с деревней Сухарево городского округа Мытищи, её площадь превысила 37 тысяч квадратных метров, а объём отходов составил около 42 тысяч кубометров, сообщает пресс-служба министерства экологии Московской области.
«Большинство размещённых на нелегальной свалке отходов составил лом кирпича, асфальта и бетона, а также техногенные грунты», — отмечается в сообщении.
Несмотря на то, что эти отходы не отравили почву, ущерб землям эксперты оценили в 18 млн рублей. Материалы по факту организации нелегальной свалки стройотходов переданы в полицию. Сотрудники Минэкологии области продолжают надзорные мероприятия в округе.

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#мытищи
#свалка
#отходы
#минэкологии мо
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Подмосковных энергетиков перевели в режим повышенной готовности
18 января 2024, 13:48

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Режим повышенной готовности ввели в компании «Россети Московский регион» из-за ожидающейся метели с мокрым снегом и ветром с порывами до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Для ликвидации последствий возможных аварий сформированы 303 бригады, в которые входят 1198 человек, в распоряжении аварийных бригад 363 единицы спецтехники», — отмечается в сообщении.

Кроме того, на случай аварий приготовлено 157 передвижных дизель-генераторов, с помощью которых можно будет наладить временные схемы снабжения потребителей электричеством.

Сообщить о проблемах с электричеством можно по телефону «Светлой линии»: 8 (800) 220-0-220.

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#электричество
#россети московский регион
#минэнерго мо
#подмосковье
#московская область
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Политолог Орлов предложил идею компенсации для ветеранов с высшим образованием
18 января 2024, 13:47

Фото: istockphoto.com/Ei Ywet

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой ввести денежные компенсации для ветеранов боевых действий, ранее платно отучившихся в вузе.
Он отметил, что многие нынешние ветераны боевых действий получали платное образование ещё до присвоения им такого статуса. А между тем, считает эксперт, предложенная им мера может оказать таким людям поддержку.

«Прошу оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения механизма денежных компенсаций для ветеранов боевых действий, которые получили высшее образование на платной основе до обретения статуса ветерана», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал от кабинета министров разработать меры поддержки женщин, не состоявших в официальном браке с солдатами, которые погибли на специальной военной операции.

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#образование
#ветераны
#обращения
#меры
#помощь
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Семья уголовника избила сотрудников полиции бревном и угрожала половником
Под Ростовом семья уголовника избила полицейских бревном и угрожала половником
18 января 2024, 13:26

Фото: istock / Dzurag

Семья неоднократно судимого мужчины из Песчанокопского района Ростовской области избила сотрудников полиции бревном и угрожала половником. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.
23-летний Дмитрий Бахтинов стоял на учёте после судимости за педофилию, кражу, угон и вовлечение подростка в преступление. Несколько дней назад молодой человек увидел около своего двора правоохранителей, которые явились с проверкой. Бахтинову это не понравилось, но все же он пустил сотрудников полиции.

Когда они вошли во двор, Дмитрий ударил одного из стражей порядка. Тогда буйного решили скрутить, но ту на помощь прибежала мать и ударила одного лейтенанта бревном по голове. Потом она попыталась выхватить наручники у второго, но поскользнулась и упала. Уже лежа на земле она продолжила пинать силовика ногой.

В тот момент забежала жена Бахтинова с половником в руках. Только предупредительные выстрелы смогли успокоить семейку. Сына с матерью увезли в отделение полиции.

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#мужчины
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Строительная готовность детской больницы в Красногорске превысила 75%
18 января 2024, 13:24

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство первой детской Московской областной больницы ведётся в городском округе Красногорск, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 76 процентов, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.
«Возведение десятиэтажного здания началось в середине 2021 года. Внеплановая проверка, которую провели специалисты строительного надзора, показала, что объект готов на 76%», — отмечается в сообщении.

Строительство должно быть завершено к июню текущего года. В больнице будет 420 коек — 17 стационарных отделений и 17 операционных, кроме того, в здании откроют консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену. Больница будет оснащена самым современным оборудованием. Лечение по ОМС здесь смогут получить маленькие пациенты со всей страны.

Строительство ведётся в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

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#строительство
#красногорск
#больница
#главгосстройнадзор мо
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится 20 и 21 января
18 января 2024, 13:20

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится в ближайшие выходные — 20 и 21 января — из-за плановых работ на электрооборудовании, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Из-за работ на контактной сети на станциях Ховрино и Зеленоград-Крюково электрички на участке Москва — Конаково и Москва — Тверь будут следовать по изменённому расписанию, часть электричек будет отменена», — отмечается в сообщении.
Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на сайте РЖД в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении РЖД, а также на информационных стендах, расположенных на станциях.

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#электрички
#расписание
#график
#ленинградское направление
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Покинувшего страну комика Гудкова заметили в аэропорту Шереметьево
18 января 2024, 13:14

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывший участник ТВ-программы «Comedy Woman» Александр Гудков вернулся в Россию, об этом сообщил читатель URA.RU.
«Александр Гудков вернулся в Россию», — сообщил собеседник издания. По его словам, комика видели в столичном аэропорту Шереметьево.

Напомним, в сентябре 2022 года председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков призвал возбудить уголовное дело в отношении Гудкова за его пародийный клип на песню «Я узкий».

В конце 2022 года юморист покинул Россию и переехал в Турцию, а затем в Узбекистан.

При этом, в августе 2023 года глава ФПБК Виталий Бородин призвал признать Гудкова иностранным агентом за его негативные высказывания о специальной военной операции.

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#шереметьево
#артист
#россия
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