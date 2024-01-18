Подмосковные спасатели будут работать на местах проведения Крещенских купаний

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» задействованы в подготовке к Крещенским купаниям. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Перед началом празднования Крещения Господня сотрудниками Московской областной противопожарно-спасательной службы проводятся работы про подготовке и проверке мест для купаний.
Помимо этого, сотрудники будут дежурить на местах с вечера 18 января до второй половины 19 января.
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«Общая группировка сил и средств от ГКУ МО «Мособлпожспас» составляет 330 человек и более 100 единиц техники. Наши работники возьмут под контроль 125 купелей по всему Подмосковью. В привычных для верующих местах будут установлены палаточные обогреваемые модули, где люди смогут переодеться. Для освещения территории в темное время суток будут развернуты осветительные комплексы «Светобашня». Водолазы обследуют дно купелей на наличие посторонних предметов», — отметил замначальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Галяс.
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Мира Полтева