Руководство больницы № 20 в Петербурге задержали по делу о миллиардном хищении

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 35 человек по делу о хищении в Городской больнице № 20. Ущерб от преступных действий составил более миллиарда рублей.
Петербургские полицейские обнаружили схему фиктивного трудоустройства, с помощью которой бюджетные деньги перекачивались в карманы руководства медицинского учреждения, передаёт «Фонтанка.ру». В рамках расследования уголовного дела проведено уже свыше 50 обысков в Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области.
Установлено, что с 2021 года ряд руководителей и сотрудников больницы фиктивно трудоустраивали туда своих родственников и знакомых на должности регистраторов, водителей, операторов ЭВМ и уборщиков. Никаких обязанностей новые «сотрудники» не выполняли, а их заработную плату и премии получали организаторы и участники преступной схемы.
Причём фиктивно оформленным работникам зарплаты начислялись в большем размере, чем тем, кто реально трудился в больнице. Например, согласно платёжным документам, доход двух липовых сотрудников за три года составил 82 миллиона рублей. К следователям были доставлены начальник отдела кадров, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономике. У некоторых руководителей преступной группы обнаружилась элитная недвижимость в «Москва Сити» и дорогие автомобили.
Ущерб государству от преступной деятельности составил свыше миллиарда рублей.
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Установлено, что с 2021 года ряд руководителей и сотрудников больницы фиктивно трудоустраивали туда своих родственников и знакомых на должности регистраторов, водителей, операторов ЭВМ и уборщиков. Никаких обязанностей новые «сотрудники» не выполняли, а их заработную плату и премии получали организаторы и участники преступной схемы.
Причём фиктивно оформленным работникам зарплаты начислялись в большем размере, чем тем, кто реально трудился в больнице. Например, согласно платёжным документам, доход двух липовых сотрудников за три года составил 82 миллиона рублей. К следователям были доставлены начальник отдела кадров, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономике. У некоторых руководителей преступной группы обнаружилась элитная недвижимость в «Москва Сити» и дорогие автомобили.
Ущерб государству от преступной деятельности составил свыше миллиарда рублей.
Читайте также:
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Александр Бойцов