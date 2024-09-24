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Суд арестовал подмосковный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова

24 сентября 2024, 03:00
Фото: istock/artisteer

Фото: istock/artisteer

Суд наложил обеспечительный арест на загородный дом бывшего заместителя главы Министерства обороны России Тимура Иванова.
Его обвиняют в получении взятки крупного размера. Об этом сообщили в правоохранительных органах. рест был наложен на особняк, расположенный в поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском городском округе Московской области. Как отметил источник ТАСС, Иванов не сможет проводить какие-либо сделки с этой недвижимостью.

Стоимость особняка составляет примерно 1 миллиард рублей. Следственные действия продолжаются, и дальнейшие подробности по делу будут озвучены по мере их поступления.



Ранее сообщалось, что московский суд арестовал 43 банковских счета по делу бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Как отмечает агентство, решение суда касается 43 вкладов в трех российских банках.

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Житель Петербурга получил двое суток ареста за татуировку со свастикой
23 сентября 2024, 20:00

Фото: istockphoto/AMilkin

Житель Санкт-Петербурга Олег Борисов приговорён Московским районным судом к административному аресту сроком на двое суток. Он наказан за демонстрацию в общественном месте нацистской символики.
Инцидент произошёл в подземном переходе у станции метро «Московская», сообщает объединённая пресс-служба судов. Из-за жаркой погоды мужчина шёл с обнажённым торсом, а на плече его красовался символ, сильно напоминающий свастику. Как указано в судебных документах, «до степени смешения».

Как указали в суде, указанная символика ассоциируется с проявлением фашизма, её демонстрация и пропаганда запрещена на территории РФ. Борисов полностью признал свою вину и принёс извинения. Он также рассказал, что татуировку набил в 14 лет «по глупости».

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#суд
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В Татарстане из-за несвежей шаурмы произошла драка со стрельбой
23 сентября 2024, 19:36

Фото: istockphoto/Backiris

В городе Азнакеево в Республике Татарстан несвежая шаурма едва не стала причиной трагедии. И дело вовсе не в отравлении: жертвы могли появиться в результате огнестрельных ранений.
Местный житель купил шаурму на рынке и съел её, сообщает телеграм-канал «Регион116 Казань». После этого он почувствовал себя плохо и понял, что продукт был некачественный. Придя в себя после отравления, мужчина собрал друзей и поехал на рынок разбираться с мигрантами, которые продали ему несвежую шаурму. Рыночная диаспора по традиции тоже была достаточно многочисленной и местных не испугалась. Словесный конфликт быстро перерос в массовую драку, а кто-то даже пустил в ход огнестрельное оружие.

К счастью, обошлось без смертельных исходов и даже без серьёзных ранений. Участники потасовки были задержаны и доставлены в отдел полиции. На них составили административные протоколы. Сейчас правоохранителям предстоит нелёгкая задача: выяснить, кто из участников драки пустил в ход пистолет. Ни у кого из задержанных оружия обнаружено не было.

Авторы телеграм-канала рекомендуют местным жителям: если они хотят есть безопасную шаурму — её следует готовить самостоятельно.

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#татарстан
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Подростки на электросамокате сбили ребенка в московском парке
23 сентября 2024, 19:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве подростки, катаясь вчетвером на одном электросамокате, сбили восьмилетнюю девочку в парке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, в полицию обратилась мама пострадавшей девочки. Женщина сообщила, что 21 сентября в столичном парке «Причальный» четыре девочки примерно 13–14 лет вместе катались на одном электросамокате. В какой-то момент они наехали на восьмилетнюю девочку и сразу скрылись с места происшествия, бросив средство передвижения там же. Малышка получила травмы ноги, и после осмотра врачей ее отпустили домой, госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку по данному факту и ищут подростков, сбивших ребенка.

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Задержанный за разгром могилы Маслякова парень оказался аутистом
ТАСС: задержанный за разгром могилы Маслякова страдает аутизмом с детства
23 сентября 2024, 19:16

Фото: istockphoto/dragana991

Мужчина, который разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, с детства болен аутизмом. Наличие диагноза подтвердили 23 сентября в медицинских службах.
«Задержанный за повреждение могилы Маслякова молодой человек 2004 года рождения является инвалидом I группы с детства с диагнозом аутизм. В настоящее время он госпитализирован в психиатрическую больницу №1 "Алексеевская"», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Могилу легенды КВН Александра Маслякова разгромили 22 сентября. Вскоре выяснилось, что к инциденту причастен 19-летний москвич, который вырвал с могилы крест, убрал фотографии и раскидал цветы. После задержания и молодого человека передали врачам.

Александра Маслякова похоронили 11 сентября рядом с могилами Элины Быстрицкой и Игоря Кириллова.

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#похороны
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Психолог Дугенцова: подростка из Балаганска могло подтолкнуть нападение в Челябинске
23 сентября 2024, 18:31

Фото: iStock/shishigami

Новость о нападении школьника на одноклассников в Челябинске могла спровоцировать подростка из Балаганска на аналогичное преступление, которое он уже давно запланировал. Так считает детский психолог Дарья Дугенцова.
Напомним, в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Ранения получили три ученика и учитель химии. Сегодня другой подросток, вооруженный молотком, напал на одноклассников в школе в Иркутской области.

«Конечно, новостной фон влияет на любого человека, особенно на детей с нестабильным психическим состоянием. Но это не значит, что новость (о произошедшем в Челябинске – ред.) вдохновила ребенка на этот поступок. Скорее всего, он планировал это заранее, а новость могла подтолкнуть его сделать это скорее, но не более того», — пояснила Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Психолог считает, что причины, по которым подросток мог совершить нападение на сверстников, могут быть разнообразными. Это могут быть психические отклонения, плохие отношения с родителями и одноклассниками. Также к такому поступку могли привести отношения в семье, наличие у кого-то из родителей зависимости от алкоголя или веществ, а также нездоровые методы наказания.

Ещё одной возможной причиной такого поведения может быть неспособность ребёнка выражать негативные эмоции социально приемлемым способом, что приводит к всплеску насилия над другими.

По словам Дугенцовой, для снижения риска новых нападений на школы, необходимо работать над этой проблемой как с точки зрения безопасности, так и с психологической точки зрения. Это включает в себя обучение детей эмпатии, обсуждение подобных случаев и выяснение их мнения по этому поводу.

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#отношения
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Напавшего на учеников восьмиклассника в Иркутской области остановил физрук
23 сентября 2024, 18:11

Фото: istockphoto/blinow61

Напавшего на своих сверстников восьмиклассника Артема Б. в Иркутской области остановил физрук. Об этом в своем канале в Telegram написал региональный министр образования Максим Парфенов.
«Как выяснилось на месте, один из пострадавших выбежал из раздевалки и позвал на помощь педагогов. В это же время в раздевалку прибежал учитель физкультуры, который остановил нападавшего», — сказано в публикации.
Всем, кто пострадал, своевременно оказали медпомощь. По информации образовательного учреждения, где произошел инцидент, все в настоящее время находятся по месту проживания, добавил Парфенов.

Как сообщалось ранее, 13-летний нападавший прошел в школу с ножом и молотками, ударив другого парня, пока тот завязывал шнурки.

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#россия
#школьники
#иркутская область
#криминал
#нападение
#новости
#подростки
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Пропавшая школьница из Перми найдена в Подмосковье в компании 35-летнего мужчины
23 сентября 2024, 17:37

Фото: istockphoto/???? ??????

В конце августа в посёлке Мыс Чусовского Пермского края 16-летняя школьница ушла из дома и не вернулась. Спустя три недели несовершеннолетнюю обнаружили в компании 35-летнего мужчины в Подмосковье.
Спустя несколько дней после исчезновения школьницы волонтёры обновили информацию в ориентировке, добавив, что она может находиться со взрослым мужчиной, что впоследствии и подтвердилось, передаёт «КП-Пермь». Источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что она уехала из дома со своим знакомым, который раньше жил в подмосковном Ногинске, а в последнее время находился в Перми.

Парочка путешествовала по городам и посёлкам Московской области, пока не остановились в Сергиевом Посаде. Там их и нашли. Правоохранители вышли на беглецов, отследив сигнал телефона девушки. Сейчас беглянку уже вернули домой, в Пермский край.

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Мать погибших в Красноярском крае детей постоянно плачет
23 сентября 2024, 17:10

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Родители умерших от отравления в Красноярском крае детей сейчас находятся в тяжёлом психологическом состоянии. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По данным RT, мать умерших детей постоянно плачет, временами у неё истерические приступы.

Напомним, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине. Дети скончались в больнице. Взрослые выжили и пришли в сознание в понедельник. По словам родителей, в этот день дом обрабатывался дихлофосом. Они отметили, что во время обработки дети были на улице.

Прокуратура проверит версию о том, что семья могла отравиться продуктами собственного производства. Кроме того, из квартиры было изъято сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота и растительные пестициды.

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В Тюмени мужчина сломал коллеге челюсть за просьбу работать быстрее
23 сентября 2024, 17:06

Фото: istockphoto/globalmoments

В Тюмени производственный конфликт между двумя дворниками закончился увечьем для одного из них. Мужчина 1958 года рождения сломал челюсть своему более молодому коллеге в ответ на просьбу чуть ускорить темп работы.
Напарники занимались уборкой территории на улице Дзержинского, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Один из них высказал товарищу претензию по поводу его медлительности и попросил работать побыстрее. Мужчине замечание, полученное от младшего по возрасту, показалось слишком обидным. Своё недовольство он выказал радикальным способом — нанёс коллеге сокрушительный удар в челюсть.

В результате уборку улицы любителю помахать кулаками пришлось заканчивать одному — потерпевшего пришлось госпитализировать. Медики диагностировали у него двусторонний перелом нижней челюсти. Коллегу пострадавшего задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений. Теперь агрессивному тюменцу может грозить до трёх лет лишения свободы.

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