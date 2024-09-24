Суд арестовал подмосковный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова

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Суд наложил обеспечительный арест на загородный дом бывшего заместителя главы Министерства обороны России Тимура Иванова.
Его обвиняют в получении взятки крупного размера. Об этом сообщили в правоохранительных органах. рест был наложен на особняк, расположенный в поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском городском округе Московской области. Как отметил источник ТАСС, Иванов не сможет проводить какие-либо сделки с этой недвижимостью.
Стоимость особняка составляет примерно 1 миллиард рублей. Следственные действия продолжаются, и дальнейшие подробности по делу будут озвучены по мере их поступления.
Ранее сообщалось, что московский суд арестовал 43 банковских счета по делу бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Как отмечает агентство, решение суда касается 43 вкладов в трех российских банках.
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Стоимость особняка составляет примерно 1 миллиард рублей. Следственные действия продолжаются, и дальнейшие подробности по делу будут озвучены по мере их поступления.
Ранее сообщалось, что московский суд арестовал 43 банковских счета по делу бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Как отмечает агентство, решение суда касается 43 вкладов в трех российских банках.
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Елена Перлова