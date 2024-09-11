В Сочи руководство МОЦОМДа выступило на XVIII форуме «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии»

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Сочи прошёл четырёхдневный XVIII Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Главный врач центра и заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Мельник выступила с докладами: «Резервы снижения показателей младенческой смертности: опыт Московской области» и «Индукция родов как резерв снижения количества кесаревых сечений». Оба доклада были основаны на опыте работы центра.
Заместитель главного врача по детству, Антон Жильцов, представил доклад на тему «Функциональные расстройства органов пищеварения у детей. Возрастные аспекты». Он также принял участие в секционном заседании «Микробиом — ключ к здоровью матери и ребёнка», где выступал в роли спикера и модератора.
Мероприятие собрало более 6000 участников, на семинаре было проведено 477 секций, где выступили 665 спикеров, представивших 974 доклада.
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«Участие в этом мероприятии для нас является значимым событием. Репутация сочинского форума заслужена именно благодаря насыщенной научной программе, которая затрагивает самые актуальные вопросы родовспоможения и неонатологии. Поэтому специалисты со всей России, в том числе и нашего центра приезжают сюда делиться и обмениваться опытом. Что особенно приятно, в рамках форума в этом году лауреатом премии «Репродуктивное завтра России-2024 в спецноминации за выдающиеся заслуги в восстановлении и укреплении здоровья детей стал заведующийотделения хирургии новорожденных нашего центра, врач детский-хирург Михаил Рехвиашвили», — рассказала главный врач МОЦОМДа Татьяна Мельник.
Заместитель главного врача по детству, Антон Жильцов, представил доклад на тему «Функциональные расстройства органов пищеварения у детей. Возрастные аспекты». Он также принял участие в секционном заседании «Микробиом — ключ к здоровью матери и ребёнка», где выступал в роли спикера и модератора.
Мероприятие собрало более 6000 участников, на семинаре было проведено 477 секций, где выступили 665 спикеров, представивших 974 доклада.
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Дайана Хусинова