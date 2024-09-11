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В школе Серпухова начали учиться 28 детей из Курской области

11 сентября 2024, 12:59
Фото: Александр Стёпушкин

Фото: Александр Стёпушкин

К учёбе в школе в селе Турово городского округа Серпухов приступили 28 ребят, приехавших из Курской области, передаёт корреспондент Александр Стёпушкин.
«В этом году в нашей школе начали учиться 28 детей, которые приехали из Курской области. Они будут проходить обучение с первого по девятый класс», — сказала директор Туровской школы Наталья Дорофеева.
В этом учебном году Туровская школа открылась после капитального ремонта. В здании обновили фасад и все помещения, так что школьники смогут получать знания с полным комфортом.



Своими впечатлениями поделился девятиклассник Максим Листопадов, который приехал из Курской области на спортивную базу «Лесная опушка» в округе Серпухов в двадцатых числах августа.

«Школа очень понравилась, она новая и красивая, в ней сделали ремонт. Я в Курске занимаюсь волонтёрской деятельностью и здесь собираюсь продолжать помогать обществу», — сказал Максим.
Ранее глава округа Серпухов Сергей Никитенко заверил, что власти муниципалитета сделают всё возможное, чтобы у ребят из Курской области был плодотворный и интересный учебный год.

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#серпухов
#школа
#курская область
#школьники
Молодые подмосковные соцработники получат 150 тыс. рублей подъёмных
11 сентября 2024, 13:35

Фото: iStock / Halfpoint

На выплату молодым работники учреждений социального обслуживания Московской области в этом году предусмотрено 5,4 млн. рублей. Специалисты, которые пошли на работу сразу после окончания учёбы, смогут претендовать на подъёмные в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«Такой закон региональный парламент принял этим летом. Важно привлекать молодёжь в наши учреждения социального облуживания. На выплату молодым специалистам в 2024 году предусмотрено финансирование в объёме 5,4 млн. рублей. Планируется, что в первый год её получат более 100 человек, во второй – свыше 160. Рассчитываем, что благодаря этой мере к нам трудоустроятся новые сотрудники», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что аналогичная мера поддержки молодым педагогам региона уже успешно себя зарекомендовала.

Как уточнили в пресс-службе, размер выплаты молодым специалистам при поступлении на работу составляет 50 тыс. рублей, по окончании второго года работы – 100 тыс.

Получить выплату могут выпускники образовательных организаций, приступившие к трудовой деятельности в сфере социального обслуживания не менее чем на одну полную ставку. Каких должностей это касается, можно узнать по ссылке.

При этом необходимо в течение 20 дней со дня поступления на работу подать заявление руководителю организации.

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#мособлдума
#социальная поддержка
#игорь брынцалов
#подмосковье
#московская область
#выплаты
#молодёжь
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Омбудсмен Фаевская встретилась с жёнами и матерями погибших участников СВО
11 сентября 2024, 13:32

Фото: iStock / Halfpoint

Встречу с жёнами и матерями погибших участников специальной военной операции провела омбудсмен Московской области Ирина Фаевская совместно с руководительницей регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольгой Ермаковой, мероприятие состоялось в картинной галерее ДК «Звезда» в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Такие встречи очень важны для наших женщин. Многие из них сталкиваются с непростыми жизненными ситуациями и не всегда могут справиться с ними в одиночку. Кому-то нужно поделиться своими переживаниями, получить поддержку, совет и просто почувствовать себя услышанной», — сказала Ирина Фаевская.
Она добавила, что решение всех вопросов, прозвучавших в ходе встречи, взято на контроль.

«Постараемся помочь каждой», — подчеркнула омбудсмен.
Отмечается, что в ходе встречи были подняты вопросы о выплатах, мерах социальной поддержки, оплаты проезда до места захоронения погибшего члена семьи и пр.

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#омбудсмен
#московская область
#подмосковье
#наро-фоминск
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Военная прокуратура хочет вернуть Минобороны историческую виллу Порр в Приморске
Прокуратура намерена вернуть Минобороны историческую виллу Порр в Приморске
11 сентября 2024, 13:21

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Военная прокуратура Балтийского флота подала иск о признании недействительной сделку о передаче исторической виллы Порр в собственность Калининградской области. Виллу намерены вернуть Министерству обороны РФ.
Участок в Приморске в 3,5 га, на котором расположена вилла, является региональным памятником природы и имеет статус муниципального объекта культурного наследия.

Сама вилла Антона Вильгельма Порра 1905 года постройки ранее использовалась Минобороны в качестве госпиталя Балтийского флота для больных туберкулезом. Но с 2011 года, постройка находится в заброшенном состоянии, сообщает РБК.

В 2023 году виллу передали Корпорации развития Калининградской области, которая выставила объект на торги. Здание и участок купила GS Group за 30,9 млн руб, но после расторгла сделку и а 2024 году вилла перешла в государственную собственность области.

Теперь военная прокуратура намерена вернуть объект. Иск рассмотрит Арбитражный суд Москвы.

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#минобороны
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«Дождик и чуть прохладнее»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и Подмосковье
Синоптик Цыганков: до 17 сентября погода будет почти летней
11 сентября 2024, 13:18

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сентябрь радует жителей Москвы и Подмосковья теплыми солнечными днями, но стоит ли ожидать от природы сюрпризов?
Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» сообщил, что три недели сентября стоит почти летняя погода — сухая и малооблачная.

«Вчера суточная температура была на шесть градусов выше нормы. До 17 сентября будет переменная облачность, может быть небольшой дождик, но совсем чуть-чуть, а дальше без осадков и сухо. Температура будет высокая: 24-26 градуса днем, 16 ночью. Чуть прохладнее к выходным. Облачность, которая появилась сегодня, к выходным будет меньше», — сказал синоптик.

Он добавил, что такая солнечная и теплая погода аномальна и превышает все нормы, которые и так были сдвинуты.

«В прошлом году сентябрь тоже был теплым, но температуры были ниже 20-22 градуса. Пока это может сравниться только с 1938 годом. Только там температуры были 28-31 градус. Теплая летняя погода», — сообщил Цыганков.

По его словам, из-за того, что ночи стали длиннее, температура воды упала с 20 градусов до 17, поэтому нужно подумать, прежде, чем нырять в водоем.

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#прогноз погоды
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Минтер организовала выездные мероприятия на предприятиях Московской области
11 сентября 2024, 12:53

Фото: Министерство территориальной политики Московской области

Губернаторский проект «Выездные администрации» расширил сферу деятельности, добавив новый формат взаимодействия с трудовыми коллективами. Муниципальные команды Московской области проводят встречи на предприятиях, сообщает Министерство территориальной политики Московской области.
В рамках нового формата открытого диалога главы городских округов встречаются со своими заместителями и профильными службами на крупных предприятиях.

«Подобный диалог пользуется большой популярностью, дает возможность быстро получить ответы на волнующие вопросы. Жители активно посещают встречи в округах и положительно оценивают работу властей на местах», — отметил исполнительный директор Совета муниципальных образований Подмосковья Николай Ханин.
Одна из первых встреч прошла на территории Ступинской металлургической компании, где обсуждались вопросы благоустройства, здравоохранения и торговли.

В Волоколамске коллектив «Ферма М2» обсудил ремонт дорог в Осташёво и Клишино, а также ремонт многоквартирного дома в Болычево.

Зарайская команда главы встретилась с сотрудниками обувной фабрики, где планируется обустройство тротуара на Первомайской улице.

В Коломне на предприятии «АДЛ» было принято более 30 обращений.

Опыт выездных администраций на предприятиях показал свою эффективность, позволяя решать вопросы своих домов и дворов непосредственно на рабочем месте. Такая практика будет продолжена в регионе.

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#предприятия
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В Можайском городском округе выбрали одну старосту для семи деревень
11 сентября 2024, 12:41

Фото: Министерство территориальной политики Московской области

Жительница деревни Сычики Ольга Ванькова была ​избрана старостой семи местных деревень: Сычики, Новые Сычики, Липуниха, Калужское, Дьяково, Поповка, Барыши, сообщает Министерство территориальной политики Московской области.
Ольга всегда стремилась помогать местным жителям, и многие из них знали её лично и часто обращались к ней за помощью.

«Как-то так получилось, я им всем помогала безвозмездно по мере сил и получилось, что они все под моим крылом были», — рассказывает Ольга о своем общении с односельчанами.
Ольга начала свою карьеру старосты ещё в советское время, когда была необходимость выбирать представителей от деревень. Жители выбрали Ольгу старостой деревни Сычики. Также она выросла в Новых Сычиках и часто посещала эту деревню, поэтому там её тоже назначили старостой. В остальных деревнях, что находятся неподалёку от деревни Сычиков, Ольга сначала неофициально выполняла обязанности старосты, а официальное удостоверение она получила лишь три года назад.

С помощью территориального отдела Можайского городского округа Ольге удалось организовать освещение двух деревень и запустить автолавку. В пяти деревнях она наладила сотрудничество с местными фермерами и совхозами, которые поставляют свою продукцию.

Ольга также оказывает информационную поддержку жителям: консультирует по вопросам обращения в различные инстанции, записей, оплат и необходимой документации.

В каждой деревне создан чат, где жители могут общаться, обсуждать взаимопомощь и совместные мероприятия.

Ольга поддерживает взаимодействие с заместителем главы Можайска, территориальными отделами и председателями соседних СНТ. Совместно с ними ей удалось благоустроить общий подъезд к деревне и СНТ, а также обновить колодезный домик.

«Хочется помочь всем жителям идти в ногу со временем. Я привыкла быть в центре жизни деревни, общаться с людьми, помогать. Иногда по работе приезжаю в деревню, а у меня жители спрашивают: «Куда обратиться? Как сделать лучше?». Стараюсь всем помочь, всё объяснить. Без этого уже скучно жить», — говорит Ольга.

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#подмосковье
#московская область
#старосты
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Прокурор запросил 20 лет для экс-следователя Тамбиева за рекордную взятку
11 сентября 2024, 12:32

Фото: istockphoto/Alexandr Lebedko

Государственное обвинение в ходе прений сторон запросило в качестве наказания 20 лет колонии для бывшего следователя Марата Тамбиева. Он обвиняется в получении рекордной взятки в биткоинах.
Дело рассматривается в Балашихинском городском суде Московской области, передаёт РИА Новости. Кроме 20 лет, которые подсудимый должен будет отбывать в колонии строгого режима, гособвинение просит также назначить ему штраф в размере 500 миллионов рублей.

Бывшим работникам Следственного комитета РФ Марату Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменяется несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, а также превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств. В частности, они вымогали у хакерской группировки Infraud Organization взятку в размере 2 718 биткоинов. Получали они мзду и в долларах. По данным следствия, общая сумма взяток составила 7,3 миллиарда рублей. Это крупнейшая сумма взяток, когда-либо фигурировавшая в российском судопроизводстве.

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#взятка
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В Подмосковье выполнили план ремонта региональных дорог по нацпроекту
11 сентября 2024, 12:32

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области завершили ремонт региональных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса, в рамках работ заменили покрытие на 231 участке.
«Специалисты Мосавтодора уложили более 665 км асфальтобетонного покрытия на 231 участке региональных дорог. Это дороги в черте населённых пунктов, подъезды к ним, а также дороги у социально значимых объектов. В рамках программы регионального ремонта по итогам голосования жителей на портале «Добродел» обновили покрытие на 47 участках дорог суммарной протяжённостью более 170 км», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
По его словам, сейчас завершается обустройство обочин и нанесение разметки на отремонтированных участках.

Как отметили в министерстве, самый большой объём ремонта по нацпроекту выполнили в четырёх городских округах – Можайском, Истре, Солнечногорске и Луховицах.

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#московская область
#минтранс мо
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Игорю Стрелкову отказали в отправке в зону спецоперации из колонии
11 сентября 2024, 12:15

Фото: istockphoto/OlFedv

Игорь Стрелков получил отказ в ответ на свою просьбу об отправке его в зону специальной военной операции из колонии в Кировской области, где он отбывает срок заключения.
По словам бывшего министра обороны ДНР, он дважды обращался с просьбой об отправке в зону СВО к представителям военкоматов, посещавших исправительную колонию, но оба раза получил отказ, передаёт телеграм-канал Mash. Стрелкова несколько удивила формулировка отказа, прозвучавшая во второй раз: «Полковники нам не нужны». Его недоумение вызвало то, что военкомы, мотивируя отказ, не упомянули экстремистскую статью, по которой Гиркин отбывает срок.

Ранее супруга заключённого также опровергала информацию о его возможной отправке в зону спецоперации, напомнив, что этого не позволяет сделать статья, по которой он осуждён. Напомним, Стрелков приговорён к четырём годам и 11 месяцам лишения свободы за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

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