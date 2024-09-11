В школе Серпухова начали учиться 28 детей из Курской области

Фото: Александр Стёпушкин
К учёбе в школе в селе Турово городского округа Серпухов приступили 28 ребят, приехавших из Курской области, передаёт корреспондент Александр Стёпушкин.
«В этом году в нашей школе начали учиться 28 детей, которые приехали из Курской области. Они будут проходить обучение с первого по девятый класс», — сказала директор Туровской школы Наталья Дорофеева.В этом учебном году Туровская школа открылась после капитального ремонта. В здании обновили фасад и все помещения, так что школьники смогут получать знания с полным комфортом.
Своими впечатлениями поделился девятиклассник Максим Листопадов, который приехал из Курской области на спортивную базу «Лесная опушка» в округе Серпухов в двадцатых числах августа.
«Школа очень понравилась, она новая и красивая, в ней сделали ремонт. Я в Курске занимаюсь волонтёрской деятельностью и здесь собираюсь продолжать помогать обществу», — сказал Максим.Ранее глава округа Серпухов Сергей Никитенко заверил, что власти муниципалитета сделают всё возможное, чтобы у ребят из Курской области был плодотворный и интересный учебный год.
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