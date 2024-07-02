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ВС РФ активно применяют мотоциклы и квадроциклы, что позволяет им добиваться успехов на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что быстрые и маневренные мотоциклы стали трудной целью для украинских БПЛА, а заминированные украинскими войсками поля более не представляют для них опасности. Согласно информации издания, мотоциклисты обладают хорошим обзором, они также могут в любой момент свернуть в сторону, чтобы не наехать на мину.
Примечательно, что у операторов бронетехники такая возможность отсутствует. Такими темпами российская армия быстро возьмет Торецк и Нью-Йорк, после чего занятие Краматорска, Славянска и Константиновки станет вопросом времени, добавили в издании.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Примечательно, что у операторов бронетехники такая возможность отсутствует. Такими темпами российская армия быстро возьмет Торецк и Нью-Йорк, после чего занятие Краматорска, Славянска и Константиновки станет вопросом времени, добавили в издании.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова