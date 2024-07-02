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Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Эстонии

02 июля 2024, 12:21
Фото: Sputnik/РИА Новости / Вадим Анцупов

Фото: Sputnik/РИА Новости / Вадим Анцупов

Посольство России призвало остановить перенос захоронений советских воинов в Эстонии.
Посольство России в Таллине выразило протест и призвало Эстонию остановить перенос захоронений советских солдат, расположенных в посёлке Техумарди на острове Сааремаа. Соответствующая нота была направлена в Министерство иностранных дел Эстонии.

«Мы направили в Министерство иностранных дел Эстонии ноту от имени нашего посольства. В ней мы призываем остановить неуважительные действия и прекратить кампанию по уничтожению объектов, связанных с советским военно-мемориальным наследием», — сообщили в российском дипломатическом представительстве.



По словам дипломатов, эстонская кампания ставит своей целью пересмотр итогов Второй мировой войны.

В посольстве также напомнили, что в ночь с 8 на 9 октября 1944 года произошло одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Сотни советских солдат отдали свои жизни за освобождение острова Сааремаа.

Ранее стало известно, что в Эстонии начался демонтаж надгробий на месте захоронения красноармейцев. После перезахоронения останки, как сообщалось, не будут отмечены надгробными плитами с именами.

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#посольство
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На Западе испугались грозного сигнала Владимира Путина
DM: Путин послал грозный сигнал США атомной подлодкой на Кубе
02 июля 2024, 11:56

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин послал Западу явный сигнал, отправив ядерные подлодки к Кубе, об этом пишет The Daily Mail.
«Недавнее развертывание Владимиром Путиным «грозной» атомной подводной лодки на Кубе должно послужить предупреждением Западу о том, что недооценивание российской военно-морской мощи может оказаться для него опасной», — приводит DM слова оборонного эксперта Иэна Баллантайна.

По его словам, Соединённые Штаты и их союзники отслеживали каждый шаг российских кораблей с тех самых пор, как они вышли со своих арктических баз. Напомним, к Кубе подошли атомная подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

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В США раскрыли, какой «сюрприз» ждет Путина от НАТО
CFR: Путин станет особой целью повестки на саммите НАТО в Вашингтоне в июле
02 июля 2024, 11:24

Фото: сайт Кремля

Предстоящий саммит НАТО должен стать посланием президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Council on Foreign Relations.
Согласно информации издания, все темы, которые адресованы Киеву и республиканцам в США, предназначены и для главы российского государства. Отмечается, что Владимир Путин и его политика определяют повестку дня на предстоящем саммите.

CFR уточняет, что вместе с тем на саммите вряд ли будет удовлетворен запрос Украины на членство в блоке. Напомним, саммит Североатлантического альянса состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не примет участие в саммите НАТО.

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#саммит
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Названы пять фатальных ошибок Запада по Украине
Косачев: Запад допустил пять фатальных ошибок в контексте кризиса на Украине
02 июля 2024, 11:16

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Западные союзники Украины допустили пять фатальных ошибок в контексте конфликта. Об этом в беседе с aif.ru рассказал зампред Совфеда Константин Косачев. Он отметил отсутствие признаков, что инициативы российской стороны услышаны.
«И, с моей точки зрения, это пятая фатальная ошибка, которую допускает Запад в контексте украинского кризиса», — сказал собеседник, добавив, что последствия такого решения коллективного Запада будут на совести оппонентов РФ «целиком и полностью».

А первая же ошибка в том, по словам эксперта, что Запад не отреагировал на украинский госпереворот в 2014 году. Косачев подчеркнул, что гарантами между оппозиционерами и тогдашним главой республики Виктором Януковичем были Франция, Германия и Польша.

«Но, когда последняя их нарушила и пошла на госпереворот, Запад смолчал и тем самым вверг Украину в тяжелейший кризис», — прокомментировал Косачев.

Второй ошибкой зампред Совфеда считает отказ западных стран признать, что Крым и Севастополь изменили свой статус после украинского госпереворота. Кроме того, их уход к России стал «выражением волеизъявления жителей этих регионов, а не их «российской оккупацией».

Третья ошибка Запада заключается в его непризнании «гражданской войны» на юго-востоке республики, когда жители Новороссии отказались «признать госпереворот в Киеве и заявили о своих правах».

Если бы эти права были соблюдены, граждане были бы готовы, по мнению Косачева, признать украинскую территориальную целостность. Но в Киеве пошли против минских соглашений, что привело к потере этой целостности.

И четвертая ошибка в том, что Запад отказался принять предложения России в конце 2021 года. Тогда Штаты и Североатлантический альянс потеряли последнюю возможность избежать спецоперации, заключил политик.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года.

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#мир
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Китай обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела страны
МИД КНР: НАТО следует задуматься о своей роли в украинском кризисе
02 июля 2024, 11:07

Фото: istock/Fotonen

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что НАТО следует задуматься о своей роли в коренных причинах конфликта на Украине и о том, что Североатлантический альянс сделал для безопасности в Европе и мире.
«НАТО следует задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о том, что организация сделала для мира и безопасности в Европе и во всем мире вместо того, чтобы уклоняться от ответственности, перекладывая вину за конфликты на другие стороны», — сказала Мао Нин в ходе брифинга.

Она добавила, что КНР выступает против вмешательства блока во внутренние дела страны, объясняя это «идеологическими вопросами». Политик подчеркнула, что Китай не согласится с таким подходом, так как идеологические вопросы используются с целью создания конфликтов, обострения напряженности, и провоцирования конфронтации.

«Фактически НАТО продолжает бросать вызов КНР, вмешиваться в ее внутренние дела, искажая и дискредитируя внутреннюю и внешнюю политику Китая, а также серьезно бросая вызов его интересам», — заключила Мао Нин.

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Си Цзиньпин выступил против гегемонии и поддержал многополярность мира
02 июля 2024, 10:45

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Пекин против гегемонии, поэтому Китай готов продвигать равноправие и мировую многополярность. Об этом в преддверии визита в Казахстан с официальным визитом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Перед лицом беспрецедентных изменений, эпохальных и исторических перемен китайская сторона готова вместе с казахстанской стороной создать новые возможности в минуты кризиса и открыть новые перспективы в период перемен», — цитирует политика агентство Казинформ.

Лидер Китая сделал акцент в том числе и на усилиях Республики Казахстан (РК) в защите независимости, включая территориальную целостность. Си Цзиньпин резюмировал, что у РК свой путь государственного развития.

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#мир
#китай
#казахстан
#си цзиньпин
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Bloomberg: российские подлодки были замечены вблизи берегов Великобритании
02 июля 2024, 10:20

Фото: istockphoto / vorminbeeld

За последние годы российские атомные подводные лодки класса «Кило», известные также как «Варшавянки», дважды проводили операции в Ирландском море.
Великобритания была вынуждена усилить меры по защите своих территориальных вод, о чём сообщило агентство Bloomberg.

«Российские ударные подводные лодки с начала 2022 года как минимум дважды совершали миссии в Ирландском море, что считается беспрецедентным шагом, вынудившим британских военных принимать меры по защите территориальных вод. Масштабы передвижений российских подлодок значительно превысили то, что британские власти наблюдали ранее», — говорится в материале.

Кроме того, американские военные также следят за действиями российского флота в этом районе. Подлодки класса «Кило» могут нести крылатые ракеты «Калибр», торпеды и морские мины, что вызывает беспокойство в Британии.

В последние годы британские и ирландские СМИ уже писали о «преследовании» российских подводных лодок у берегов Соединённого Королевства.

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MTI:Премьер Венгрии Орбан прилетел в Киев на переговоры с Зеленским

Премьер-министр Австралии не планирует участвовать в саммите НАТО

Sohu: Глава МИД РФ Лавров проучил Сербию за обман России
#военные
#море
#сми
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#меры
#ракеты
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MTI:Премьер Венгрии Орбан прилетел в Киев на переговоры с Зеленским
02 июля 2024, 09:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

На переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским прибыл венгерский премьер Виктор Орбан. Об этом сообщило агентство MTI, ссылаясь на пресс-секретаря Орбана Берталана Хаваши.
«Главная тема встречи — возможность достижения мира», — сказал секретарь, добавив, что политики рассмотрят вопросы о двусторонних отношениях государств.

До этого Орбан отмечал, что Венгрия не поддерживает ни Россию, ни Украину, ее интересует лишь урегулирование конфликта.

Также он говорил, что, если экс-президент США Дональд Трамп победит на выборах, украинский конфликт закончится. По словам премьер-министра, «рано или поздно начнутся переговоры России и США», а европейской стороне стоит подумать, «кто и как в таком случае будет представлять ее интересы».

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Премьер-министр Австралии не планирует участвовать в саммите НАТО
02 июля 2024, 09:49

Фото: istockphoto / SeventyFour

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не примет участие в саммите НАТО, который пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Об этом стало известно из сообщения Sky News Australia.
Австралию на саммите будет представлять вице-премьер и министр обороны Ричард Марлз.

«Некоторые представители оппозиции раскритиковали решение Альбанезе, считая, что его присутствие на встрече Североатлантического альянса было бы важно с точки зрения национальных интересов страны и вопросов мировой безопасности», — отметили в издании.

Ранее премьер и вице-премьер Австралии отказались посетить саммит по Украине, который состоялся 15–16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. Вместо них австралийскую делегацию представлял министр системы страхования инвалидов Билл Шортен.

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#министр
#саммит
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Sohu: Глава МИД РФ Лавров проучил Сербию за обман России
02 июля 2024, 09:21

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил недовольство поставками оружия Сербии западным странам. Об этом сообщило китайское издание Sohu.
Сербия исторически стремилась поддерживать дружеские отношения с Россией.

Однако недавно стало известно, что Сербия поставляет оружие западным странам, которое впоследствии может быть использовано против России. Президент страны Александр Вучич подтвердил эту информацию, отметив, что Сербия действует в своих национальных интересах.

«В то же время, когда в Сербии началось обсуждение возможности вступления в БРИКС, Сергей Лавров заявил, что принятие новых членов в организацию временно приостановлено. Это решение было расценено экспертами из Китая как обман России, поскольку ранее Сербия позиционировала себя как нейтральная сторона.», — сообщили в издании.

По мнению экспертов из КНР, после заявления Сергея Лаврова у Сербии могут возникнуть проблемы с вступлением в БРИКС. Журналисты сделали вывод, что таким образом страна поплатилась за попытку поддерживать отношения с разными странами.

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