Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Эстонии

Фото: Sputnik/РИА Новости / Вадим Анцупов
Посольство России призвало остановить перенос захоронений советских воинов в Эстонии.
Посольство России в Таллине выразило протест и призвало Эстонию остановить перенос захоронений советских солдат, расположенных в посёлке Техумарди на острове Сааремаа. Соответствующая нота была направлена в Министерство иностранных дел Эстонии.
По словам дипломатов, эстонская кампания ставит своей целью пересмотр итогов Второй мировой войны.
В посольстве также напомнили, что в ночь с 8 на 9 октября 1944 года произошло одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Сотни советских солдат отдали свои жизни за освобождение острова Сааремаа.
Ранее стало известно, что в Эстонии начался демонтаж надгробий на месте захоронения красноармейцев. После перезахоронения останки, как сообщалось, не будут отмечены надгробными плитами с именами.
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«Мы направили в Министерство иностранных дел Эстонии ноту от имени нашего посольства. В ней мы призываем остановить неуважительные действия и прекратить кампанию по уничтожению объектов, связанных с советским военно-мемориальным наследием», — сообщили в российском дипломатическом представительстве.
По словам дипломатов, эстонская кампания ставит своей целью пересмотр итогов Второй мировой войны.
В посольстве также напомнили, что в ночь с 8 на 9 октября 1944 года произошло одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Сотни советских солдат отдали свои жизни за освобождение острова Сааремаа.
Ранее стало известно, что в Эстонии начался демонтаж надгробий на месте захоронения красноармейцев. После перезахоронения останки, как сообщалось, не будут отмечены надгробными плитами с именами.
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Мира Полтева