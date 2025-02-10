Руководство УлГТУ отправлено под арест из-за не знающих русского языка студентов

Фото: istockphoto/fpphotobank
Суд отправил под арест четырёх сотрудников из состава руководства Ульяновского государственного технологического университета (УлГТУ). Они обвиняются в злоупотреблениях должностными полномочиями, допущенных при зачислении в вуз иностранных студентов.
Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в официальном телеграм-канале ведомства. Сотрудники регионального управления СК России предварительно установили, что лица, которым ныне предъявлено обвинение, на протяжении трёх лет (с 2022 по 2025 год) безосновательно зачисляли в университет иностранных студентов. Несмотря на то, что абитуриенты очевидно не владели русским языком, следовательно не были готовы полноценно усваивать образовательную программу.
Уточняется, что за каждого студента, зачисленного в вуз, на счёт УлГТУ переводились деньги. В целом за указанный период руководство университета зачислило на бюджетное отделение не менее 129 студентов-иностранцев. Это привело к причинению ущерба государственному бюджету России в размере около 20 миллионов рублей.
По уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) задержаны четыре сотрудника руководящего аппарата УлГТУ. Троим определена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ещё один радетель просвещения отправлен под домашний арест.
Читайте также:
Эксперт напомнил правила поступления в вуз
Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил учащихся МГИМО-МЕД с Днём студента
Российских студентов массово обманывают мошенники во время сессии
Уточняется, что за каждого студента, зачисленного в вуз, на счёт УлГТУ переводились деньги. В целом за указанный период руководство университета зачислило на бюджетное отделение не менее 129 студентов-иностранцев. Это привело к причинению ущерба государственному бюджету России в размере около 20 миллионов рублей.
По уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) задержаны четыре сотрудника руководящего аппарата УлГТУ. Троим определена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ещё один радетель просвещения отправлен под домашний арест.
Читайте также:
Эксперт напомнил правила поступления в вуз
Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил учащихся МГИМО-МЕД с Днём студента
Российских студентов массово обманывают мошенники во время сессии
Александр Бойцов