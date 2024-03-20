Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничье России

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Румынские наемники утверждают, что участвовали в атаках на российское приграничье. Соответствующие заявление и видео размещены на странице группы Romanian Battlegroup Getica в соцсетях, о чем передает РИА Новости.
Наемники заявили о причастности к «рейдам» на приграничные российские деревни вместе с украинской террористической организацией " «Русский добровольческий корпус»* и другими боевиками. Боевики подкрепили свои слова видео с обстрелами приграничных районов.
В конце февраля радиостанция Radio Romania Actualitati выпустила сюжет о румынских наемниках, участвующих в боевых действиях на украинской стороне. В публикации была упомянута группа Getica, которая, как утверждалось, состоит из граждан Румынии и Молдавии.
На прошлой неделе ВСУ предприняли серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях. Затем утром удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в Курской области. 14 и марта диверсанты вновь пытались зайти в приграничные районы. Все попытки были пресечены российскими ВС.
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В конце февраля радиостанция Radio Romania Actualitati выпустила сюжет о румынских наемниках, участвующих в боевых действиях на украинской стороне. В публикации была упомянута группа Getica, которая, как утверждалось, состоит из граждан Румынии и Молдавии.
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* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Ювелина Бернст