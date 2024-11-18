Русская любовница вымогала у китайца миллионы, угрожая раскрыть их связь

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Русская любовница китайского бизнесмена требовала у него деньги, угрожая рассказать об их связи жене. Тот сам признался во всём супруге, но ценник любовницы внезапно вырос до 10 миллионов рублей.
37-летний гражданин Китая Хе Бо закрутил роман с 24-летней Элизой из Норильска, сообщает телеграм-канал Baza. После романтического периода отношений девушка перешла к материальным вопросам. По словам китайца, он за несколько месяцев их связи перевёл Элизе на карту около миллиона рублей и примерно столько же отдал наличными.
Но русская красавица потребовала ещё 400 тысяч, угрожая в противном случае рассказать всё жене Бо. Тот пошёл на опережение и сам во всём признался супруге. Они встретились все втроём в ресторане и китаец познакомил своих женщин друг с другом. Это тройное свидание закончилось новыми претензиями. Элиза вдруг заявила, что беременна и потребовала 10 миллионов рублей на ребёнка. Иначе угрожала международным скандалом.
Позже Элиза предложила любовнику два других варианта: купить ей квартиру за 12 миллионов рублей или хотя бы отдать машину. Хе Бо предпочёл третий вариант и написал заявление в полицию о вымогательстве.
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Но русская красавица потребовала ещё 400 тысяч, угрожая в противном случае рассказать всё жене Бо. Тот пошёл на опережение и сам во всём признался супруге. Они встретились все втроём в ресторане и китаец познакомил своих женщин друг с другом. Это тройное свидание закончилось новыми претензиями. Элиза вдруг заявила, что беременна и потребовала 10 миллионов рублей на ребёнка. Иначе угрожала международным скандалом.
Позже Элиза предложила любовнику два других варианта: купить ей квартиру за 12 миллионов рублей или хотя бы отдать машину. Хе Бо предпочёл третий вариант и написал заявление в полицию о вымогательстве.
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Александр Бойцов