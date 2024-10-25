Измена жене привела к трагедии: любовница богатого ювелира пыталась убить троих сыновей в Москве: подробности

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В Новой Москве в ночь с 11 на 12 февраля 2021 года 33-летняя женщина попыталась убить трех детей. Что стало для этого причиной и о других подробностях из жизни несостоявшейся детоубийцы рассказывает «Радио 1».
Попытка убийства собственных детей
Зима. В поселении Сосенское в ночи на прогулку с собакой вышел мужчина. В лесу он заметил странный автомобиль, припаркованный в сугробе, а от него в лес уходила женщина с ребенком на руках и еще двое детей. Заподозрив неладное молодой человек подошел ближе и увидел страшную картину: прямо на его глазах, женщина бросила в снег крошечную девочку, маленького мальчика и второго, уже подросшего. Дети были полностью без одежды.
Он сразу же вызвал скорую помощь и полицию. Оказалось, что таким образом женщина хотела убить собственных детей – сыновей десяти и двух лет, а также 11-месячную малышку.
Тогда всех четверых увезли в больницу с обморожениями, а по пути двухлетний мальчик потерял сознание, потом он находился в коме, но врачи смогли спасти его.
Предыстория
Оказалось, что женщина родом из Чебоксар, а в Москву приехала за пару лет до описываемых событий, пишет kp.ru со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
«Всегда была дружелюбной, отзывчивой и очень любила детей — как бы странно это сейчас ни звучало. Одно время даже работала няней. Половину детства прожила в доме бабушки в Тульской области. Ее мама уезжала на заработки в Европу — работала в отелях», — описала несостоявшуюся убийцу собственных детей ее близкая подруга.
Сразу после школы Наталья встретила мужчину. Он был бизнесменом. Вскоре у них родился сын, но свадьба так и не состоялась. Тогда женщина уехала за границу. Работать необходимости не было, так как обеспеченный отец ребенка помогал ей и сыну финансово.
В 2016 году Наталья решила переехать в Москву, устроилась работать в мультибрендовый дорогой магазин, где встретила следующего своего мужчину. Встреча стала роковой в жизни женщины.
Богатый любовник оказался женат
Новый 43-летний возлюбленный Натальи оказался женатым владельцем московского ювелирного дома Cluev Ильей Клюевым. На тот момент у него уже было четверо детей. По словам подруги женщины, мужчина был невероятно богат. Его фото публиковали в глянцевых журналах. В 2018 и в 2020 году у любовников родились дети: сын Лазарь и дочь Марфа. Выбор имен объяснялся религиозностью женщины. Клюев приезжал к любовнице и детям дважды в неделю. Привозил продукты и возвращался к жене. Последняя, кстати, узнала о двойной жизни мужа, но простила его. Взамен он переписал на нее значительную часть имущества.
Рассматривалась версия, что женщина попала в секту, но друзья говорят, что у нее просто что-то «перемкнуло». Следователи решили, что таким жестоким способом она решила отомстить отцу младших детей после ссоры. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетних, ей грозило до 20 лет тюрьмы и лишение родительских прав. Однако на момент совершения преступления, женщина, вероятно, была невменяема.
Что стало с детьми
Сейчас дети живут в Чувашии, а родной дядя стал для них опекуном. Клюев же обещал не бросать детей. Предполагается, что они находятся на полном его обеспечении.
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