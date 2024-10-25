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Измена жене привела к трагедии: любовница богатого ювелира пыталась убить троих сыновей в Москве: подробности

25 октября 2024, 13:08
Фото: iStock/IakovKalinin

Фото: iStock/IakovKalinin

В Новой Москве в ночь с 11 на 12 февраля 2021 года 33-летняя женщина попыталась убить трех детей. Что стало для этого причиной и о других подробностях из жизни несостоявшейся детоубийцы рассказывает «Радио 1».

Попытка убийства собственных детей


Зима. В поселении Сосенское в ночи на прогулку с собакой вышел мужчина. В лесу он заметил странный автомобиль, припаркованный в сугробе, а от него в лес уходила женщина с ребенком на руках и еще двое детей. Заподозрив неладное молодой человек подошел ближе и увидел страшную картину: прямо на его глазах, женщина бросила в снег крошечную девочку, маленького мальчика и второго, уже подросшего. Дети были полностью без одежды.

Он сразу же вызвал скорую помощь и полицию. Оказалось, что таким образом женщина хотела убить собственных детей – сыновей десяти и двух лет, а также 11-месячную малышку.



Тогда всех четверых увезли в больницу с обморожениями, а по пути двухлетний мальчик потерял сознание, потом он находился в коме, но врачи смогли спасти его.

Предыстория


Оказалось, что женщина родом из Чебоксар, а в Москву приехала за пару лет до описываемых событий, пишет kp.ru со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

«Всегда была дружелюбной, отзывчивой и очень любила детей — как бы странно это сейчас ни звучало. Одно время даже работала няней. Половину детства прожила в доме бабушки в Тульской области. Ее мама уезжала на заработки в Европу — работала в отелях», — описала несостоявшуюся убийцу собственных детей ее близкая подруга.

Сразу после школы Наталья встретила мужчину. Он был бизнесменом. Вскоре у них родился сын, но свадьба так и не состоялась. Тогда женщина уехала за границу. Работать необходимости не было, так как обеспеченный отец ребенка помогал ей и сыну финансово.

В 2016 году Наталья решила переехать в Москву, устроилась работать в мультибрендовый дорогой магазин, где встретила следующего своего мужчину. Встреча стала роковой в жизни женщины.

Богатый любовник оказался женат


Новый 43-летний возлюбленный Натальи оказался женатым владельцем московского ювелирного дома Cluev Ильей Клюевым. На тот момент у него уже было четверо детей. По словам подруги женщины, мужчина был невероятно богат. Его фото публиковали в глянцевых журналах. В 2018 и в 2020 году у любовников родились дети: сын Лазарь и дочь Марфа. Выбор имен объяснялся религиозностью женщины. Клюев приезжал к любовнице и детям дважды в неделю. Привозил продукты и возвращался к жене. Последняя, кстати, узнала о двойной жизни мужа, но простила его. Взамен он переписал на нее значительную часть имущества.

Рассматривалась версия, что женщина попала в секту, но друзья говорят, что у нее просто что-то «перемкнуло». Следователи решили, что таким жестоким способом она решила отомстить отцу младших детей после ссоры. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетних, ей грозило до 20 лет тюрьмы и лишение родительских прав. Однако на момент совершения преступления, женщина, вероятно, была невменяема.

Что стало с детьми


Сейчас дети живут в Чувашии, а родной дядя стал для них опекуном. Клюев же обещал не бросать детей. Предполагается, что они находятся на полном его обеспечении.

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Два ножа и ненависть к людям: зачем неадекват набросился на посетителей магазина в Петерубрге
Напавший на покупателей магазина «Окей» в Петербурге имел два ножа
25 октября 2024, 13:20

Фото: iStock/Chaichan Pramjit

Петербуржец Юрий Артемьев ворвался в гипермаркет «Окей» с двумя кухонными ножами. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее сообщалось, что неадекватный мужчина с ножом ворвался в супермаркет в Петербурге и нанёс несколько ножевых ранений посетителям. По меньшей мере три человека пострадали, они доставлены в больницу. Один из них находится в тяжёлом состоянии, его злоумышленник пырнул ножом дважды.

Нападавшего удалось оперативно задержать – его на месте скрутил один из покупателей. Неадекватом оказался 44-летний местный житель Юрий Артемьев, проживающий неподалёку от магазина. В ходе допроса он признался, что ненавидит людей, что и стало поводом для совершения преступления.

Также выяснилось, что он ворвался в магазин сразу с двумя кухонными ножами. Правоохранители обнаружили их в магазине и изъяли в качестве вещественного доказательства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

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#нож
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Появились подробности поножовщины в петербургском «Окее»
Mash: Появились подробности поножовщины в гипермаркете Санкт-Петербурга
25 октября 2024, 13:17

Фото: iStock/ tiero

В петербургском «Окее» мужчина с ножом напал на покупателей. Шесть человек получили ранения..
Вооруженный ножом мужчина ворвался в гипермаркет «Окей» на улице Проспект Космонавтов в Санкт-Петербурге. Перед поножовщиной нападающий кидался бутылками и хаотично бегал по магазину. Потом он достал нож и начал нападать с ним на людей.

Неадекватного мужчину обезвредил один из покупателей – он скрутил нападавшего. Стало известно, что пострадало шесть человек, один из них в тяжёлом состоянии.

«Прокуратура Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела о резне в гипермаркете. На место выехал прокурор района», – сообщает «Mash на Мойке».

Подозреваемый в преступлении Юрий Артемьев живет недалеко от гипермаркета. Он также профессионально занимался фехтованием.

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#нож
#прокуратура
#контроль
#человек
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#мужчина
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Суд вынес приговор водителю упавшего в Мойку автобуса, где погибли 7 пассажиров
Суд дал 6 лет тюрьмы водителю упавшего в Мойку автобуса, где погибли 7 человек
25 октября 2024, 12:44

Падение автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге (Фото: МЧС России)

Водителя упавшего в Мойку автобуса приговорили к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.
Напомним, что трагическое ДТП, унесшее жизни семи человек, произошло 10 мая этого года. Рахматшох Курбонов, управляя исправным городским транспортом с превышением допустимой скорости, наехал на бордюр. Затем он наехал на левый по ходу своего движения тротуар, металлическое ограждение и другие автомобили, следовавшие по Поцелуеву мосту. После этого он сбил ограждение моста и вылетел в Мойку.

В прокуратуре отметили, что Курбонову вынесен приговор в виде тюремного заключения на шесть лет с лишением права заниматься связанной с управлением транспортом деятельностью.

Водителя признали виновным по статье Уголовного кодекса о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью.

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Неизвестный с ножом напал на посетителей гипермаркета «Окей» в Петербурге
25 октября 2024, 12:32

Фото: iStock/BrianAJackson

Неадекватный мужчина с ножом ворвался в гипермаркет «Окей» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По предварительным данным, в результате действий мужчины пострадали три человека. Очевидцы сообщают, что видели, как двух женщин и охранника на носилках выносили из здания гипермаркета. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии – его дважды пырнули ножом.

На место прибыли экстренные службы, которые занимаются выяснением обстоятельств и причин произошедшего.

Telegram-канал «Москва 24» опубликовал видеозапись одного из посетителей магазина. На неё видно лежащую на полу женщину, которой пытаются оказать первую помощью сотрудницы магазина, до прибытия медиков.

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#инцидент
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Российского депутата арестовали по подозрению в использовании рабского труда
Под Владимиром арестовали депутата по подозрению в использовании рабского труда
25 октября 2024, 12:14

Фото: iStock/undefined undefined

Во Владимирской области депутата Совета народных депутатов Собинского района подозревают в использовании рабского труда. Об этом пресс-служба регионального управления ФСБ России сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что в преступную группу, организованную депутатом, входили ещё три человека. В отношении всех четверых были возбуждены уголовные дела. Они задержаны и помещены под стражу.

По данным следствия, в 2022 году в депутата возник преступный умысел, целью которого было использование рабского труда на принадлежащих ему хозяйственных объектах. Для реализации задуманного он нанял трёх жителей Собинского района, которых вместе со своими сообщниками незаконно удерживал, применяя при этом насильственные действия.

Также в период с июля по октябрь этого года депутат вместе со своей преступной группой похитил с банковского счёта жителя города Собинки, являющегося участником СВО, более одного миллиона рублей путём обналичивания их через банкоматы.

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#банкоматы
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На Чукотке мог потерпеть крушение вертолёт, спасатели пытаются добраться до места
25 октября 2024, 11:18

Фото: iStock/MMADIA

Вертолёт мог потерпеть крушение на Чукотке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Со слов очевидцев, воздушное судно сначала врезалось в сопку, а затем упало в Билибинском районе.

Местные жители уверяют, что видели крушение судна в районе шести утра в пятницу. После этого в воздух поднялся чёрный густой дам.

По данным жителями координатам вылетел вертолёт Ми-8, который ничего не обнаружил. Поэтому было принято решение отправить на место пять сотрудников МЧС на снегоходах «Буран». Через несколько часов они вернулись, поскольку не смогли на своём транспорте подняться на крутой склон. Сведения о возможном крушении вертолёта продолжают проверять.

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#жители
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Следственный комитет опубликовал кадры подозреваемого в стрельбе в Коркино
25 октября 2024, 10:59

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

В Челябинской области правоохранители задержали 58-летнего мужчину, который стрелял по людям во время беспорядков в городе Коркино. В результате ранения получили два человека.
Региональное управление Следственного комитета РФ опубликовало видео задержания подозреваемого. На кадрах можно увидеть, как силовики приходят к нему домой, оглашают постановление о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. В ходе обыска в доме мужчины правоохранители обнаружили и изъяли оружие, из которого производились выстрелы.

Накануне, 24 октября, на улице Троицкая подозреваемый выстрелил в двух мужчин 29 и 37 лет, после чего скрылся. Оба получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение. По словам медиков, их спасло именно то, что в больницу их доставили очень быстро и врачи сумели сразу оказать им помощь.

В ближайшее время стрелку будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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#оружие
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Проблема с цыганами в Коркино назревала давно
СК: проблема с поведением цыган давно беспокоит жителей Коркино, но не решается
25 октября 2024, 10:46

Фото: iStock/Motortion

Проблема беззаконного поведения цыган в Коркино Челябинской области уже давно беспокоит местных жителей, однако никак не решается. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«После произошедшего убийства жительницы города Коркино в регионе произошёл народный сход. Проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на сегодняшний день люди, подозреваемые в убийстве женщины и покушении на убийство других жителей региона, задержаны. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия.

Напомним, что в среду вечером в припаркованном во дворе автомобиле было обнаружено тело 40-летней женщины, которая работала частным извозчиком. На её теле были обнаружены множественные ножевые ранения. Последним она подвозила подростка-цыгана, который, вероятнее всего, и убил женщину.

Отмечается, что убийство женщины вызвало волнения у жителей Коркино, которые вышли на улицы с требованием наказать виновных. В общей сложности толпа состояла из около 150 человек.

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Около 150 человек вышли на улицы Коркино после убийства цыганом женщины-таксиста
25 октября 2024, 10:14

Фото: iStock/sibway

Порядка 150 человек вышли на улицы Коркино в Челябинской области после убийства цыганом женщины-таксиста. Народ требует наказать виновных, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
Напомним, что в среду вечером в припаркованном во дворе автомобиле было обнаружено тело 40-летней женщины, которая работала частным извозчиком. На её теле были обнаружены множественные ножевые ранения. Последним она подвозила подростка-цыгана, который, вероятнее всего, и убил женщину. Молодой человек задержан. У таксистки остались двое детей, 11 и 15 лет. Власти региона оказывают помощь семье.

Отмечается, что убийство женщины вызвало волнения у жителей Коркино, которые вышли на улицы с требованием наказать виновных. В общей сложности толпа состояла из около 150 человек.

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#убийство
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#дом
#полиция
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