Пыталась отрезать половой орган кухонным ножом: любовница напала на мужчину из-за денег

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В штате Андхра-Прадеш, Индия, произошел шокирующий инцидент: женщина напала на своего любовника после того, как узнала, что он отправлял деньги своей жене. Об этом сообщает NDTV.
Пострадавший, Виджай Кумар Ядав, проживал в городе Бихар вместе со своей любовницей Ситой Кумари, с которой они съехались около четырех месяцев назад. Ядав работал молочником в соседней деревне и большую часть своего заработка пересылал жене.
Когда Кумари узнала о переводах, она пришла в ярость. Дождавшись, когда мужчина отправится спать, она завязала ему глаза, связала руки и забрала мобильный телефон. После этого женщина попыталась отрезать ему половой орган кухонным ножом, но не смогла довести начатое до конца. Сообщив о произошедшем владельцу квартиры, она скрылась с места происшествия.
Ядава немедленно госпитализировали, ему оказали первую помощь, и сейчас его состояние стабильно. Полиция ведет расследование инцидента и разыскивает Ситу Кумари.
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Когда Кумари узнала о переводах, она пришла в ярость. Дождавшись, когда мужчина отправится спать, она завязала ему глаза, связала руки и забрала мобильный телефон. После этого женщина попыталась отрезать ему половой орган кухонным ножом, но не смогла довести начатое до конца. Сообщив о произошедшем владельцу квартиры, она скрылась с места происшествия.
Ядава немедленно госпитализировали, ему оказали первую помощь, и сейчас его состояние стабильно. Полиция ведет расследование инцидента и разыскивает Ситу Кумари.
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Елена Перлова