Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Русские вперед!»: Вагнеровцы записали обращение с кувалдой

«Русские вперед!»: Вагнеровцы записали обращение с кувалдой

17 мая 2024, 13:14
Фото: iStock/smolaw11

Фото: iStock/smolaw11

В Москве бойцы ЧВК «Вагнер» записали видеообращение.
Один из бойцов был с кувалдой в руках. Ролик показал Telegram-канал «Русская община ZOV».

На кадрах они собрались у памятника генералу Михаилу Скобелеву. Лица вагнеровцев скрыты масками.



Как сообщили бойцы, спортсмены попросили поддержать их на трибунах во время соревнований. Мужчины откликнулись на просьбу.

«Русские, вперед», — крикнули бойцы ЧВК.
Ранее командир ЧВК «Вагнер» прокомментировал переход в спецназ «Ахмат». Военнослужащий с позывным «Ратибор» заявил, что порядки и команда остались прежними.

Читайте также:

«Этот отморозок может всё»: Восемь жутких преступлений бывших бойцов ЧВК «Вагнер»

Суд вынес приговор экс-участнику ЧВК «Вагнер», убившему пенсионерку

Связанный с ЧВК «Вагнер» британец обвиняется в серии поджогов в Лондоне
#россия
#спорт
#обращение к жителям
Риелтор рассказал, чем для россиян обернется запрет на строительство студий в Москве
Риелтор Барсуков: строительство студий – это проблема Москвы
17 мая 2024, 13:31

Фото: istockphoto.com/Aguus

Власти Москвы ввели ограничение на проектирование и строительство квартир и студий площадью менее 28 кв. м. Это следует из информационного письма Москомэкспертизы. Примечательно, что в последние годы компактные студии стали чуть ли не визитной карточкой новостроек, кроме того, квартиры с малой квадратурой является наиболее доступным жильем на рынке.
О том, отразятся ли возможные изменения на покупательной способности россиян и введут ли подобную меру в регионах, в беседе с «Радио 1» рассказал член российской Гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

«Я думаю, эта практика распространиться и в других регионах. Хочу сделать пометку, что строительство студий – это проблема Москвы и других крупных городов. Жилье такой квадратуры некомфортное, и делалось оно для того, чтобы уменьшить цену целой квартиры. Так застройщики увеличивали стоимость квадратного метра. Дальше скорее всего эксперимент продлят на другие регионы», — сообщил Барсуков.

В ходе беседы с экспертом был затронут вопрос о том, что малогабаритное жилье пользуется спросом среди россиян из-за относительно низкой стоимости, так не приведет ли ограничение на строительство квартир менее 28 кв.м. к тому, что снизится покупательная способность?

«Да, семейная ипотека в большинстве случаев была на такие студии. Но это делалось в инвестиционных целях. Первоначальный взнос маленький, зато можно взять ипотеку под низкий процент, купить студию, а потом ее сдавать. Но студия редко используется как полноценное жилье. Купить и сдать – да.
Купить, прожить некоторое количество лет, накопить денег и продать, купить полноценную квартиру – да. Но сейчас сразу будут покупать нормальные квартиры. В квартире должно быть комфортным проживание. Очень правильно, что государство наконец-то вспомнило об этом. На мой взгляд, нормативы нужно делать еще больше. 28 квадратных метров – это тоже малогабаритная однокомнатная квартира. Сейчас в квартирах хуже, чем в хрущевках, это неправильно. Должны быть нормальные квартиры и доступность жилья не метражом меряется, а возможностью человека приобрести жилье», — пояснил Барсуков.
По его мнению, государство должно позаботиться о том, чтобы люди имели возможность покупать квартиры.

«Это вопрос развития страны. Надо сделать так, чтобы люди во всех регионах могли зарабатывать деньги, тогда не придется ехать в Москву и цены на жилье в столице не будут расти», — заключил риелтор.
​Читайте также:

В Подмосковье упростили подачу заявки на жильё для детей-сирот

Российские арендодатели стали чаще сдавать жильё туристам с животными

Названы регионы, жителям которых лучше застраховать жильё от стихийных бедствий
#подмосковье
#строительство
#деньги
#эксперт
#жильё
#квартиры
#застройщики
#ипотека
#риелтор
#цены
#регионы
#семейная ипотека
#государство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Электрогорске обнаружили «резиновые» квартиры с 38 зарегистрированным мигрантами
17 мая 2024, 13:21

Фото: iStock/Dzurag

Две квартиры, в которых были фиктивно зарегистрированы 38 мигрантов, выявили полицейские в подмосковном Электрогорске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате проверки домов на улицах Ухтомская и Советская было установлено, что 59-летняя хозяйка двух квартир поставила на миграционный учет 38 иностранцев, но мест для временного проживания им не предоставила», — говорится в сообщении.
Против женщины завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двух лжесоцработниц, которые украли у пенсионерки из Ногинска более миллиона рублей.

Читайте также:

Учитель труда два года занимался сексом с учениками в Череповце

Феминистку Маршенкулову заочно арестовали за оправдание терроризма

На Кубани подростки избили участника спецоперации
#электрогорск
#мигранты
#квартиры
#криминал
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве и Подмосковье 18 мая провоз велосипедов в поездах ЦППК будет бесплатным
17 мая 2024, 13:16

Фото: пресс-служба ЦППК

В субботу, 18 мая, в рамках весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо» провоз велосипедов будет бесплатным во всех поездах ЦППК. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
ЦППК совместно с МТ ППК сделают провоз бесплатным в течение всего дня во всех поездах Москвы и Московской области.

«Опцией можно будет воспользоваться на любом пригородном направлении. Для этого понадобится взять билет с нулевой стоимостью в кассе или автомате. Разместить двухколесное транспортное средство можно в тамбуре или салоне на специальных креплениях. В этом году Московский весенний велофестиваль привлечет порядка 50 тыс. любителей здорового образа жизни и экологичного транспорта», — подчеркнули в пресс-службе.

Вграницах МЦД велосипеды можно провозить по билету с нулевой стоимостью всегда, а на других направлениях транспортировка бесплатна с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00.

Начало велозаезда в 13:00

Читайте также:

Власти Наро-Фоминского округа обсудили с жителями Атепцева дороги, транспорт и тарифы

Расписание электричек МЦД-4, Горьковского и Киевского направлений изменится 17-19 мая

В семи округах Подмосковья восстановили «лежачих полицейских»
#транспорт
#дороги
#билет
#мцд
#велосипеды
#цппк
#тарифы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в этом году обустроят десять футбольных полей
17 мая 2024, 12:58

Фото: iStock/Pixfly

Десять мини-стадионов с футбольными полями планируется обустроить на территории Московской области в текущем году, об этом рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Футбол популярен у наших жителей, поэтому в регионе регулярно создаются места, где можно им заниматься. В 2024 году на территории Подмосковья запланировано устройство 16 плоскостных спортивных сооружений, из которых десять — это футбольные поля (мини-стадионы)», — цитируются в сообщении слова Брынцалова.
В частности, футбольные поля обустроят на стадионе «Спартак» в раменском посёлке Быково, на стадионе «Урожай» в Рузе, на стадионе «Торпедо» в Дмитрове, на улице Дзержинского в посёлке Свердловский Лосино-Петровского городского округа, на стадионе «Центральный» в Волоколамске, на стадионе «Химик» в Клину, на Спортивной улице в городе Дзержинский, на Комсомольской улице в Воскресенске, в городе Сергиев Посад-7 и на стадионе ФСК «Пушкино» в Пушкинском округе.

Читайте также:

В Реутове начинается реконструкция стадиона спортшколы «Приалит»

Готовность капремонта стадиона «Авангард» в Коломне превысила 50%

В Щёлкове завершают многолетнее строительство стадиона для игры в регби
#футбол
#стадион
#строительство
#мособлдума
#игорь брынцалов
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кинологи рассказали, как помочь собаке, если она пострадала из-за догхантеров
17 мая 2024, 12:39

Жители Люберец сообщили, что в городе начали орудовать догхантеры. Они раскидывают отравленные сосиски, рядом с ними уже были найдены трупы лис.
О том, как помочь собаке, ставшей жертвой догхантера, в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Случаи обнаружения отравленных приманок в парках, около жилых домов и на выгульных площадках, к сожалению, не редкость. Жертвами догхантеров становятся не только бездомные и приютские собаки, но и домашние любимцы, которые гуляют вместе со своим хозяином. Если питомец отравился, важно немедленно оказать ему помощь.

По словам Голубева, домашний пес может отравиться если подберет иди даже просто понюхает отравленную приманку.

«В этом случае только грамотные и оперативные действия хозяина могут спасти собаке жизнь. Без экстренной помощи гибель питомца неизбежна. При подозрении, что собака отравилась на улице, нужно незамедлительно обращаться за помощью в ветеринарную клинику», – рекомендует президент Российской кинологической федерации.


Первая помощь


На то, что собака отравилась укажут следующие симптомы: шаткая походка, дрожь, затем может начаться рвота, пена из пасти, потеря координации и судороги. В этом случае следует немедленно обратиться за помощью в ветеринарную клинику. Для оказания первой помощь у владельца питомца есть не более 30 минут. Любое промедление может привести к летальному исходу.

Если путь до ветеринарной клиники займет больше 30 минут, питомцу следует немедленно оказать первую помощь. Для этого необходимо:

  • постараться вызвать у питомца рвоту, влив ему в глотку кипяченую воду (лучше с помощью шприца или клизмы), также можно взять 3% раствор перекиси водорода, развести его в пропорции 1:1 с водой и выпаивать животное (1 столовая ложка на 3 кг массы тела);
  • дать абсорбенты (энтеросгель, активированный уголь, сорбекс, энтеросорб, смекта);
  • сделать собаке очистительную клизму или дать слабительный раствор сульфата натрия либо сульфата магния (1 ст. ложка на стакан воды);
  • дать обильное питьё.
После оказания первой помощи, сразу же необходимо отправиться в ветеринарную клинику.

Кинолог объяснил, как правильно выгуливать собаку
Кинолог объяснил, как правильно выгуливать собаку

Как предотвратить трагедию


Помимо того, чтобы обучить питомца командам «Фу!», «Дай!» и «Нельзя!», владельцу собаки необходимо быть внимательным и бдительным на прогулке. Если питомец еще не знает или плохо выполняет запрещающие команды, лучше всего выгуливать его в наморднике. Кинологи рекомендуют внимательно следить за передвижениями любимца, не позволять подбирать предметы с земли или облизывать их.

Также следует исключить из маршрута прогулок участки вблизи свалок, за гаражами, места скопления бездомных собак. Питомца нотпускать без поводка в незнакомых местах. У человека всегда должна быть возможность вовремя отобрать приманку, если собака все-таки ее подобрала.

Кроме того, важно обучить питомца не брать угощения у чужих людей. Однако важно помнить, что дрессировка не гарантирует безопасности любимца на улице. Специалисты также призывают обращаться в полицию в случае обнаружения странных предметов в виде разбросанных кусков пищи с таблетками, сухих порошков и т.д

Также рекомендовано избегать прогулок в этих местах, а если все же этого сделать не удалось, то нужно держать собаку на поводке и не позволять питомцу обнюхивать предметы.

Читайте также:

Кинолог Голубев назвал причины плохого самочувствия собак в тёплое время года

«Может напугать и даже навредить»: Кинолог рассказал, как работать с эмоциями собаки

Кинолог Голубев предостерёг хозяев от содержания собаки на цепи
#собаки
#помощь
#собака
#гибель
#кинологи
#специалисты
#симптомы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ветеринары спасли в Домодедове четырёх выброшенных в мусорный бак котят
17 мая 2024, 12:37

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Четырёх котят, запертых в переноске и выброшенных в мусорный контейнер, спасли специалисты государственной ветеринарной службы в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«О попавших в опасность животных сообщила местная жительница. Она услышала жалобный писк, доносящийся из контейнера, и сразу вызвала специалистов ветеринарной станции. Ветеринары приехали и обнаружили, что в мусор выброшена переноска с четырьмя живыми котятами. Животные находились в сильном стрессе», — говорится в сообщении.
Котят забрали в ветеринарную клинику и осмотрели. Оказалось, что у животных нет никаких повреждений. Пока найдёныши остаются в стационаре, им дают витамины и проводят антибактериальную терапию. При этом малышам уже ищут дом.

Читайте также:

Подмосковные ветеринары спасли сбитую машиной собаку

Подмосковные ветеринары помогли собаке с разрезанным веком

Ветеринары в Подмосковье спасли сову
#домодедово
#ветеринары
#кошки
#животное
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье врачи спасли пациентку с осложнениями после неудачной пластики
17 мая 2024, 12:34

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Видновские врачи спасли пациентку после неудачной пластической операции. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
31-летняя девушка обратилась в больницу с высокую температуру и пульсирующие болевые ощущения в верхней трети левого бедра. Ранее пациентка делала липофилинг ягодиц. Врачи диагностировали постинъекционный абсцесс левого бедра, выраженный отек размерами 20 на 15см.

«В ходе экстренной операции при вскрытии абсцесса было удалено почти два литра гноя с примесью закаченного жира. Затем пациентка получала антибактериальную и обезболивающую терапию, проводилось местное лечение. После заживления визуально дефектов на бедрах у девушки не отмечается. Пациентке повезло, что она вовремя обратилась к нам, — поделился врач-хирург Анзор Кагерманов.

В данный момент девушка уже выписана домой.

Читайте также:

В центре «Ясенки» тестируют роботизированное оборудование для реабилитации

Для пациенток МОНИИАГ открыли индивидуальные родильные залы

Губернатор Воробьёв навестил детей из Московского областного хосписа и их родителей
#врачи
#лечение
#хирург
#операции
#девушка
#видное
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Павловского Посада осудили актуальные вопросы с жителями микрорайона Южный
17 мая 2024, 12:14

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов посетил микрорайон Южный и обсудил с местными жителями решение актуальных вопросов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Одной из проблем, требующих вмешательства властей, стало благоустройство дворовой территории. С эти запросом обратилась многодетная семья. В частности, жители попросили модернизировать установленную во дворе хоккейную коробку, покрасить детскую площадку, починить качели, обустроить часть тротуара и провести уборку территории от мусора и веток.

«Все вопросы приняты в работу и взяты на контроль. Часть работ проведут до 1 июня, остальные рассмотрят и включат в план на будущий год», — отмечается в сообщении.
Филипп Ефанов встретился также с жителями дома№ 60 по улице Кирова. Они попросили открыть сквозной проезд из двора. Ефанов отметил, что этот вопрос требует дополнительной проработки, после чего власти предложат решение.

Читайте также:

Жительницы Павловского Посада выиграли чемпионат по пожарно-спасательному спорту

В Павловском Посаде пройдет масштабный марафон скандинавской ходьбы

В Павловском Посаде запустили викторину в преддверии фестиваля «7яФест»
#павловский посад
#благоустройство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Химках капитальный ремонт гимназии №23 завершен на 47%
17 мая 2024, 11:51

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В микрорайоне Сходня городского округа Химки продолжается капитальный ремонт гимназии №23. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
На объекте полностью завершили монтажные работы и приступили к к прокладке инженерных сетей здания.

«Гимназия рассчитана на 150 мест. На объекте трудятся более 60 строителей. Выполнена черновая отделка, выровнены стены, заканчивают работы по устройству кровли, на всех этажах проведена стяжка полов. Также начался монтаж оконных блоков и работы по утеплению фасада», – подчеркнул глава округа Дмитрий Волошин.

Ремонт гимназии №23 стартовал в конце декабря 2023 года в рамках региональной программы «Образование Подмосковья». Сдать готовый объект планируется к 1 сентября этого года.

Читайте также:

Глава Химок Волошин дал старт строительству современной школы и детсада

Глава Химок Волошин поздравил «НПО Энергомаш» с 95-летием и наградил сотрудников

В Химках утка вывела птенцов на балконе жилого дома
#гимназия
#школы
#дмитрий волошин
#химки
#капитальный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф