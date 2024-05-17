«Русские вперед!»: Вагнеровцы записали обращение с кувалдой

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В Москве бойцы ЧВК «Вагнер» записали видеообращение.
Один из бойцов был с кувалдой в руках. Ролик показал Telegram-канал «Русская община ZOV».
На кадрах они собрались у памятника генералу Михаилу Скобелеву. Лица вагнеровцев скрыты масками.
Как сообщили бойцы, спортсмены попросили поддержать их на трибунах во время соревнований. Мужчины откликнулись на просьбу.
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На кадрах они собрались у памятника генералу Михаилу Скобелеву. Лица вагнеровцев скрыты масками.
Как сообщили бойцы, спортсмены попросили поддержать их на трибунах во время соревнований. Мужчины откликнулись на просьбу.
«Русские, вперед», — крикнули бойцы ЧВК.Ранее командир ЧВК «Вагнер» прокомментировал переход в спецназ «Ахмат». Военнослужащий с позывным «Ратибор» заявил, что порядки и команда остались прежними.
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Алёна Самарева