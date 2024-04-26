Связанный с ЧВК «Вагнер» британец обвиняется в серии поджогов в Лондоне

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Английские полицейские задержали 20-летнего гражданина Великобритании Дилана Эрла, связанного с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Он обвиняется в финансировании и организации серии поджогов в интересах России.
Как сообщили в Королевской прокурорской службе (CPS) Великобритании, Эрл предположительно участвовал в деятельности, направленной против предприятий, связанных с Украиной. Уточняется, что он планировал поджог коммерческой недвижимости в Лондоне в марте 2024 года.
Помимо этого, британская прокуратура заявила ещё о пяти подозреваемых по делу о «поджоге при отягчающих обстоятельствах». Также им предъявляются обвинения в «получении материальной выгоды от иностранной разведки». О каких именно предприятиях идёт речь, как и о сфере их деятельности, не сообщается.
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Александр Бойцов