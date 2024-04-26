Связанный с ЧВК «Вагнер» британец обвиняется в серии поджогов в Лондоне

Американский президент Джозеф Байден заявил, что у Штатов не будет выбора, кроме вступления в войну, в случае атаки на союзника по НАТО. Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис считает, что глава Белого дома неправильно трактует пятую статью устава альянса о коллективном ответе на нападение.