Стала известна стартовая цена аэропорта «Домодедово»

12 января 2026, 20:23

Стартовая цена аэропорта «Домодедово» при продаже составит свыше 132 млрд

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Торги по продаже ООО ДМЕ «Холдинг», владевшего активами аэропорта «Домодедово», назначили на 20 января 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.