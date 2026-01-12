Стала известна стартовая цена аэропорта «Домодедово»
Торги по продаже ООО ДМЕ «Холдинг», владевшего активами аэропорта «Домодедово», назначили на 20 января 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно лоту в ГИС «Торги», на аукцион выставляется 100% долей уставного капитала компании, а стартовая цена превышает 132 млрд рублей. Прием заявок на участие начнется 13 января в 00:01 по Москве.
Шаг аукциона установили на уровне одного процента от начальной стоимости, он составит около 1,32 млрд рублей. Задаток определили в размере 26,453 млрд рублей. Внести его нужно в период с 13 по 19 января 2026 года.
Договор купли-продажи должен быть подписанным продавцом и победителем торгов в течение пяти рабочих дней после подведения итогов. Передача имущества и оформление прав собственности будут проводиться по законодательству РФ и условиям договора — не позднее 30 календарных дней после оплаты.
17 июня 2025 года Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг», которое находилось под контролем предпринимателя Дмитрия Каменщика и с 2024 года владело активами аэропорта.
