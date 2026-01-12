Достижения.рф

Стала известна стартовая цена аэропорта «Домодедово»

Стартовая цена аэропорта «Домодедово» при продаже составит свыше 132 млрд
Торги по продаже ООО ДМЕ «Холдинг», владевшего активами аэропорта «Домодедово», назначили на 20 января 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.



Согласно лоту в ГИС «Торги», на аукцион выставляется 100% долей уставного капитала компании, а стартовая цена превышает 132 млрд рублей. Прием заявок на участие начнется 13 января в 00:01 по Москве.

Шаг аукциона установили на уровне одного процента от начальной стоимости, он составит около 1,32 млрд рублей. Задаток определили в размере 26,453 млрд рублей. Внести его нужно в период с 13 по 19 января 2026 года.

Договор купли-продажи должен быть подписанным продавцом и победителем торгов в течение пяти рабочих дней после подведения итогов. Передача имущества и оформление прав собственности будут проводиться по законодательству РФ и условиям договора — не позднее 30 календарных дней после оплаты.

17 июня 2025 года Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг», которое находилось под контролем предпринимателя Дмитрия Каменщика и с 2024 года владело активами аэропорта.

