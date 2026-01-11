Достижения.рф

В Китае запустили первый беспилотный транспортный самолет

China News: В КНР запустили первый беспилотный транспортный самолет
Фото: istockphoto/Joel Papalini

В Китае состоялся первый полет беспилотного транспортного самолета Tianma-1000. Об этом 11 января сообщило агентство China News со ссылкой на компанию China Ordnance Industry Group Co.



В публикации отмечается, что Tianma-1000 — первая в стране средневысотная и низкозатратная транспортная платформа, способная работать в условиях сложного плато-рельефа, выполнять ультракороткий взлет и посадку, а также быстро переключаться между двумя режимами — грузовым и воздушной перевозки.

По данным агентства, аппарат может пролететь до 1,8 километра при нагрузке в одну тонну. Уточняется, что такие характеристики делают его востребованным для снабжения труднодоступных районов, проведения поисково-спасательных операций и срочной доставки материалов, позволяя перевозить крупные партии груза за один рейс.

Ранее сообщалось, что КНДР завершила испытания гиперзвуковой ракеты.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0