В Китае запустили первый беспилотный транспортный самолет
В Китае состоялся первый полет беспилотного транспортного самолета Tianma-1000. Об этом 11 января сообщило агентство China News со ссылкой на компанию China Ordnance Industry Group Co.
В публикации отмечается, что Tianma-1000 — первая в стране средневысотная и низкозатратная транспортная платформа, способная работать в условиях сложного плато-рельефа, выполнять ультракороткий взлет и посадку, а также быстро переключаться между двумя режимами — грузовым и воздушной перевозки.
По данным агентства, аппарат может пролететь до 1,8 километра при нагрузке в одну тонну. Уточняется, что такие характеристики делают его востребованным для снабжения труднодоступных районов, проведения поисково-спасательных операций и срочной доставки материалов, позволяя перевозить крупные партии груза за один рейс.
