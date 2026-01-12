На рейсе из КНР в Южную Корею на высоте в 11 тыс. метров загорелся пауэрбанк
Пауэрбанк загорелся на высоте около 11 тысяч метров во время рейса из Китая в Южную Корею — восемь человек пострадали от едкого дыма. Об этом пишет SHOT.
Инцидент произошёл на борту Boeing 737-8 MAX южнокорейской авиакомпании T’way, выполнявшего рейс из Саньи в Чхонджу. В самолёте находились 38 человек, включая 32 пассажира.
Когда лайнер поднялся на высоту примерно 10,6 тысячи метров, в районе одного из кресел пошёл дым. Выяснилось, что у пассажира прямо во время полёта загорелся пауэрбанк.
Зарядное устройство оперативно поместили в герметичный контейнер, после чего самолёт продолжил полёт. Тем не менее пять пассажиров и три члена экипажа успели надышаться токсичными парами. Троих пострадавших доставили в больницу.
Читайте также: