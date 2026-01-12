На рейсе из КНР в Южную Корею на высоте в 11 тыс. метров загорелся пауэрбанк

12 января 2026, 16:27

Shot: Пауэрбанк загорелся на рейсе из Китая в Южную Корею

Фото: istockphoto/wirot pathi

Пауэрбанк загорелся на высоте около 11 тысяч метров во время рейса из Китая в Южную Корею — восемь человек пострадали от едкого дыма. Об этом пишет SHOT.