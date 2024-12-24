Русский язык стал седьмым в списке распространенности языков мира

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Государственный институт имени Пушкина провёл исследование о положении русского языка. Согласно ему русский стал седьмым в списке распространенности языков мира, сообщил и.о. ректора вуза Никита Гусев.
«По параметру «распространенность языков мира» русский язык занимает седьмое место. Параметр учитывал следующие показатели: языки по числу говорящих на данном языке, количество носителей языка и владеющих им как мировым и иностранным», — обратил внимание Никита Гусев во время пресс-конференции «Итоги реализации мероприятий в сфере поддержки русского языка».
И.о. ректора вуза подчеркнул, что ещё при исследовании учитывался ареал распространения языков по количеству государств, в которых они используются.
Был определен рейтинг языков по количеству международных организаций, в которых этот язык считается официальным. Русский язык занимает четвёртое место по статусу в международных организациях. Он уступает английскому, испанскому и французскому языку, уточнил и.о. ректора института имени Пушкина.
Русский язык расположился на седьмой строчке по параметру «Языки по количеству периодических изданий», в цифровой среде он занял шестое место.
Русский вошел в топ-5 в общем индексе глобальной конкурентоспособности языков и занял пятое место.
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