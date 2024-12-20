СФ одобрил закон о запрете брать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH
Совфед одобрил закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания.
По принятому закону, иностранные граждане будут приниматься на обучение в общеобразовательные школы только при условии предъявления документа, подтверждающего законность их пребывания на территории России. Также при приёме в школу ребёнку необходимо успешно сдать тест на знание русского языка.
Тестирование будет проводиться бесплатно в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Порядок проведения экзамена установит Минпросвещения России. Также Рособрнадзор будет производить методическое обеспечение тестирования, организацию разработки диагностических материалов, определение критериев оценки знания языка и минимального количества баллов, необходимого для зачисления в школу.
Читайте также:
В России предупредили, к каким последствиям приведет запрет на обучение детей мигрантов
ГД приняла закон о запрете брать в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык
В Татарстане заявили о необходимости тестирования детей мигрантов на знание русского языка
Анастасия Чинкова