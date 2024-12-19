Глава МИД Латвии устроила скандал из-за русскоязычного таксиста

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Министр иностранных дел Латвии Байба Браже пожаловалась на украинского таксиста, который во время поездки в Риге разговаривал с ней на русском языке. Об этом она написала в соцсети Х.
Политик отметила, что сервис такси принёс свои извинения, объяснив, что водитель является беженцем с Украины, который не знает латышского языка и может разговаривать только на русском.
Браже в свою очередь подчеркнула, что русский язык не должен быть единственным языком для общения.
Напомним, что население Латвии составляет порядка 1,8 миллиона человек, из которых около 40% – русскоязычные. При этом в Латвии государственным признан только латышский язык, в русский является иностранным.
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Браже в свою очередь подчеркнула, что русский язык не должен быть единственным языком для общения.
Напомним, что население Латвии составляет порядка 1,8 миллиона человек, из которых около 40% – русскоязычные. При этом в Латвии государственным признан только латышский язык, в русский является иностранным.
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Анастасия Чинкова