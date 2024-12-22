В билетах на поезда украинской компании русский язык заменили английским

Фото: iStock/GKV
Компания «Укржелдорога» («Укрзализныця») официально убрала русский язык с железнодорожных билетов. Теперь информация на проездных документах дублируется только на украинском и английском языках, сообщает издание «Страна».
Замминистра общин и территорий Тимур Ткаченко объяснил это решение стремлением улучшить удобство для иностранных пассажиров и продемонстрировать европейские стандарты обслуживания.
С 2022 года на Украине заметно усилилась политика по вытеснению русского языка и переосмыслению исторического наследия.
Русские памятники активно демонтируют, улицы, названные в честь русских деятелей, переименовывают, а упоминания о роли Советского Союза во Второй мировой войне исключают из публичного пространства.
Читайте также:
МВФ назвал Киеву три новых условия для продолжения финансирования
Москвичам сказали, на какую сумму вырастет социальная доплата к пенсии с 1 января
В Духовном управлении мусульман оправдали фетву о многоженстве
«Отказ от дубляжа на русском языке является не только символическим, но и практическим шагом к утверждению украинского языка как единственного государственного. (...) Он (внешний вид билета) будет несколько доработан, но главное сейчас — отсутствие на нём русского языка», — заявил Ткаченко в своем Telegram-канале, где выложил фото билета.
С 2022 года на Украине заметно усилилась политика по вытеснению русского языка и переосмыслению исторического наследия.
Русские памятники активно демонтируют, улицы, названные в честь русских деятелей, переименовывают, а упоминания о роли Советского Союза во Второй мировой войне исключают из публичного пространства.
Читайте также:
МВФ назвал Киеву три новых условия для продолжения финансирования
Москвичам сказали, на какую сумму вырастет социальная доплата к пенсии с 1 января
В Духовном управлении мусульман оправдали фетву о многоженстве
Мария Моисеева