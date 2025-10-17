«Русскими быть модно»: народная культура становится международным явлением
Депутат Лантратова: этнический стиль перестал быть только российской тенденцией
Тренд на народную культуру приобретает международный масштаб, заявила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова в беседе с NEWS.ru.
По ее словам, этнический стиль перестал быть исключительно российской тенденцией и активно присутствует на подиумах и улицах по всему миру.
«Народная культура становится неотъемлемой частью современной моды. Дизайнеры все чаще обращаются к традиционным мотивам, переосмысляя их в современном ключе. Кокошники, народные костюмы и элементы традиционной одежды стали частью повседневной жизни. Это говорит о стремлении сохранить культурную идентичность», — сказала Лантратова.Депутат добавила, что подобные символы позволяют продемонстрировать связь с историей и гражданскую позицию. Она подчеркнула, что быть русским — модно, а также выразила желание носить кокошник, так как он подчеркивает ее принадлежность к русской культуре.