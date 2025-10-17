«Русскими быть модно»: народная культура становится международным явлением

17 октября 2025, 15:57

Депутат Лантратова: этнический стиль перестал быть только российской тенденцией

Фото: istockphoto / jenyhanter

Тренд на народную культуру приобретает международный масштаб, заявила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова в ​беседе с NEWS.ru.





По ее словам, этнический стиль перестал быть исключительно российской тенденцией и активно присутствует на подиумах и улицах по всему миру.

«Народная культура становится неотъемлемой частью современной моды. Дизайнеры все чаще обращаются к традиционным мотивам, переосмысляя их в современном ключе. Кокошники, народные костюмы и элементы традиционной одежды стали частью повседневной жизни. Это говорит о стремлении сохранить культурную идентичность», — сказала Лантратова.